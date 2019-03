scuolainforma

(Di mercoledì 27 marzo 2019) E’ un dato di fatto che i problemi dellavengono costantementeti dalla televisione. La TV, sia essa pubblica o privata, propone valanghe di talk show politici, dove gli esponenti dei vari partiti politici si insultano e si azzuffano senza che il telespettatore possa trovare una soluzione alle sue problematiche quotidiane, spesso drammatiche.Parlare diin TV? Giammai Lanon trova proprio spazio salvo le consuete ospitate del ministro dell’istruzione di turno che non perde occasione per snocciolare i risultati (quali?) della propria gestione amministrativa: negli ultimi anni abbiamo visto la coredattrice della riforma Buona, l’onorevole Stefania Giannini, ripetere all’infinito inumeri riguardanti i miliardi ‘messi nella’, messi e mai visti in termini pratici; senza contare, poi, l’onorevole ...

scuolainforma : Scuola, la TV snobba i docenti: tra i soliti stereotipi e la mancanza di educazione -