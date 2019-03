Scandalo a luci rosse a scuola | video hot girato in palestra finisce su PornHub

Padova - video a luci rosse nella palestra della scuola 'Bernardi' : scoppia lo Scandalo : È una vicenda abbastanza raccapricciante quella che giunge da Padova , e precisamente dall'istituto professionale "Enrico Bernardi", dove negli scorsi mesi sarebbe stato girato un video a luci rosse . Il caso è scoppia to negli ultimi giorni, quando su un noto sito web dedicato al piacere, è stato visto il frame che immortala due soggetti, un uomo e una donna, intenti ad avere un rapporto intimo sulle panchine della palestra del plesso scolastico. ...

Don Contin. Vescovo Cipolla perdona don Cavazzana - prete coinvolto nello Scandalo a luci rosse : “Ha capito l’errore” : Due anni e mezzo dopo lo scandalo a luci rosse , arriva il perdono del Vescovo per il parroco che aveva ammesso di avere avuto rapporti sessuali con tredici parrocchiane. Don Roberto Cavazzana , seppur non indagato dalla Procura di Padova, era uno dei due sacerdoti coinvolti nello sconcertante spaccato di vita ecclesiastica venuto a galla dopo la denuncia presentata da una donna, che dichiarava di essere stata l’amante di don Andrea Contin, ...

Usa - Scandalo a luci rosse si abbatte sul proprietario dei Patriots : Negli Stati Uniti, uno scandalo "a luci rosse" si è abbattuto in questi giorni sul proprietario dei New England Patriots, vincitori del Super Bowl 2019.Robert Kraft, settantasettenne presidente della squadra di football americano, è stato infatti di recente incriminato dalla polizia della Florida per "sfruttamento della prostituzione" e "traffico di esseri umani". Secondo gli inquirenti, il manager, grande "amico di Donald Trump", avrebbe messo ...