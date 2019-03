San Siro | il sindaco Sala spiega | ' La soluzione migliore è ristrutturare il Meazza'

Stadio Inter e Milan - Marani : 'Costruirne uno nuovo e dire addio a San Siro' : So che è poco romantico, ma cerco di essere realista. San Siro costa diverse decine di milioni di euro all'anno di gestione all'anno. È un impianto che si porta dietro i segni del tempo : fu ...

Mazzola e lo stadio San Siro 'Abbattimento Mal di testa solo a pensarlo : MILANO - No all'Abbattimento di San Siro. 'Mi viene mal di testa solo a sentirlo'. Parola di Sandro Mazzola: l'ex bandiera nerazzurra, intervenuto a Rai Radio 1 ospite della trasmissione 'Un Giorno da ...

Stadio Milano - Roberta Guaineri : “San Siro è storico ma…” : Nelle ultime ore a tenere banco sono le voci di demolizione di San Siro, si tratta di uno Stadio ”storico” ma ”non si puo’ bloccare il progresso’‘ se esiste la possibilita’ ‘‘di creare realta’ piu’ belle, innovative e affascinanti”. Sono le parole dell’assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, a margine della presentazione della Milano ...

Stadio Milano - Comazzi : “San Siro non si tocca” : “Il dibattito aperto in questi giorni sulla costruzione di un nuovo impianto da parte di Inter e Milan e sul relativo abbattimento del Meazza e’ a dir poco surreale. San Siro non e’ soltanto uno Stadio, ma un tassello importante della nostra storia recente: teatro di eventi sportivi di rilevanza mondiale, concerti e rappresentazioni di ogni tipo che nei decenni hanno contribuito a forgiare la nostra cultura e il nostro ...

Nasce il Comitato “No demolizione San Siro” : via alla raccolta firme : A Milano Nasce il ‘Comitato no demolizione San Siro’: a promuoverlo sono i consiglieri comunali del centrodestra (Forza Italia, Lega, Milano Popolare), con il presidente del Municipio 7, a guida Forza Italia, Marco Bestetti. Non si deve però pensare che si tratti di un’idea nata solo da chi vuole schierarsi contro l’amministrazione comunale. Tra le […] L'articolo Nasce il Comitato “No demolizione San ...

Forza Italia sul piede di guerra : 'San Siro non si abbatte. Inter e Milan pensano solo al business - non ai tifosi' : Ma in questo modo si alza il prezzo dei biglietti e ciò non può che portare a una nuova e inconcepibile visione del calcio, che nasce come sport popolare e adesso sta diventando uno sport ereditario. ...

San Siro demolito? : Vogliono trasformare il calcio da sport popolare a sport elitario, allontanando le famiglie" dice contattato dall'AdnKronos. "Siamo fortemente contrari alla demolizione del Meazza. In primo luogo per ...

Calcio : Tatarella - 'con demolizione San Siro diventerà sport elitario' : Milano, 27 mar. (AdnKronos) - Milan e Inter sono favorevoli alla demolizione dello stadio Meazza a San Siro, perché "le squadre preferiscono avere meno posti e più redditività economica, con gli abbonamenti e le postazioni riservate. Il modello è quello del Juventus Stadium di Torino, con 40mila pos

Mazzola : “Abbattere San Siro? Sto male” : Anche l’ex bandiera nerazzurra Sandro Mazzola, ha detto la sua sulla questione stadio, alla trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’: “Il possibile abbattimento dello stadio San Siro? Mi viene mal di testa solo a sentirlo, forse vale la pena mettere a posto qualcosa ogni anno e tenere l’attuale impianto. Ricordo ancora la prima volta che entrai a San Siro per giocare, avevo 19 anni. Quando salivi ed ...

San Siro è un simbolo di Milano : derby - Mondiali - Bob Marley e gli All Blacks : E pensare che chi ne disegnò forma e struttura per la prima volta non ne era poi nemmeno così convinto. Quando nel 1925 il presidente del Milan Piero Pirelli affidò l'incarico di progettare lo stadio ...

San Siro - nuovo stadio/ Sala : 'Inter e Milan lo costruiscano - ma proprietà al Comune' : nuovo stadio San Siro, l'impianto per Milan e Inter: il sindaco di Milano Beppe Sala avvisa, 'la proprietà resti al Comune'.

Lega e Forza Italia unite : “Giù le mani da San Siro - non va abbattuto” : Si fa strada sempre di più l’idea di poter avere un nuovo stadio a Milano: l’impianto sarebbe condiviso da Milan e Inter, ma le due società lo ritengono indispensabile per poter incrementare i ricavi e poter stare al passo con le big europee. Ma cosa ne sarà di San Siro? La questione appare piuttosto spinosa […] L'articolo Lega e Forza Italia unite: “Giù le mani da San Siro, non va abbattuto” è stato realizzato da ...

San Siro addio - Milan e Inter vogliono il nuovo stadio : Altro che derby, Milan e Inter non sono mai state tanto vicine e concordi. I rossoneri hanno fornito l'assist, i nerazzurri hanno preso la palla al volo e, insieme, sembrano avviate verso il gol. Ovvero la costruzione di un nuovo impianto, dando così l'addio definitivo a San Siro, che verrebbe abbattuto. La questione è complicata, perché oltre agli aspetti tecnici ed economici c'è una netta contrapposizione tra modernisti e nostalgici. Chi ...

Nuovo San Siro - l’assessore Guaineri : “Meazza storico ma non si può bloccare progresso” : San Siro è uno stadio ”storico” ma ”non si può bloccare il progresso” se esiste la possibilità ”di creare realtà più belle, innovative e affascinanti”. Lo evidenzia l’assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, a margine della presentazione della Milano Marathon, in programma il prossimo 7 aprile. ”Tutti i milanesi sono affezionati a […] L'articolo Nuovo San Siro, ...