San Siro è un simbolo di Milano | derby | Mondiali | Bob Marley e gli All Blacks

San Siro - nuovo stadio/ Sala : 'Inter e Milan lo costruiscano - ma proprietà al Comune' : nuovo stadio San Siro, l'impianto per Milan e Inter: il sindaco di Milano Beppe Sala avvisa, 'la proprietà resti al Comune'.

Lega e Forza Italia unite : “Giù le mani da San Siro - non va abbattuto” : Si fa strada sempre di più l’idea di poter avere un nuovo stadio a Milano: l’impianto sarebbe condiviso da Milan e Inter, ma le due società lo ritengono indispensabile per poter incrementare i ricavi e poter stare al passo con le big europee. Ma cosa ne sarà di San Siro? La questione appare piuttosto spinosa […] L'articolo Lega e Forza Italia unite: “Giù le mani da San Siro, non va abbattuto” è stato realizzato da ...

San Siro addio - Milan e Inter vogliono il nuovo stadio : Altro che derby, Milan e Inter non sono mai state tanto vicine e concordi. I rossoneri hanno fornito l'assist, i nerazzurri hanno preso la palla al volo e, insieme, sembrano avviate verso il gol. Ovvero la costruzione di un nuovo impianto, dando così l'addio definitivo a San Siro, che verrebbe abbattuto. La questione è complicata, perché oltre agli aspetti tecnici ed economici c'è una netta contrapposizione tra modernisti e nostalgici. Chi ...

Nuovo San Siro - l’assessore Guaineri : “Meazza storico ma non si può bloccare progresso” : San Siro è uno stadio ”storico” ma ”non si può bloccare il progresso” se esiste la possibilità ”di creare realtà più belle, innovative e affascinanti”. Lo evidenzia l’assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri, a margine della presentazione della Milano Marathon, in programma il prossimo 7 aprile. ”Tutti i milanesi sono affezionati a […] L'articolo Nuovo San Siro, ...

San Siro - Sala : “Spero in una proposta concreta da Inter e Milan. Stadio deve essere del Comune” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina a margine di una conferenza stampa in Sala Buzzati, ha parlato della questione Stadio: “Tutte le proposte sono legittime, a me la cosa che Interessa è che sia chiara la posizione mia e dell’amministrazione: io preferirei che lavorassero sull’esistente, però se, nel rispetto delle regole, le società proponessero un nuovo Stadio, non potremmo che esaminarlo, lasciando da ...

Nuovo San Siro - Cecchetti (Lega) : “Lo stadio non va abbattuto. Sindaco Sala dimostra inadeguatezza” : E’ l’argomento di questo periodo per la Milano calcistica. Con la sosta per le nazionali, a tenere banco è la questione stadio San Siro. A tal proposito si è espresso in merito anche Fabrizio Cecchetti, commissario della Lega di Milano e vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, che attraverso una nota ha detto: “Giù le mani da San Siro. Lo stadio non va abbattuto. Può essere benissimo rimodernato: sia ...

Calcio - il sindaco Sala sul nuovo stadio San Siro : “Dovrà essere di proprietà del Comune” : nuovo capitolo sul futuro dello stadio San Siro. Negli ultimi giorni Inter e Milan sembrano ormai aver condiviso l’idea di dover costruire un nuovo impianto in cui possano giocare entrambe le squadre ed ora è il sindaco di Milano Giuseppe Sala a esprimere la propria opinione in merito alla vicenda. Secondo il primo cittadino del capoluogo lombardo “bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo ...

Serie A - addio a San Siro : c’è il sì dei nerazzurri : Serie A, addio a San Siro: c’è il sì dei nerazzurri Un ulteriore passo avanti verso un nuovo stadio, che possa garantire comfort ed esercizi commerciali all’altezza del prezzo del biglietto. Il Milan aveva già comunicato la propria posizione da tempo: abbandonare San Siro nel segno di un nuovo impianto, all’avanguardia e di proprietà. L’Inter, invece, aveva assunto una posizione meno netta e radicale, puntando più ...

Addio concerti a San Siro - vicina la demolizione definitiva del Meazza con una nuova struttura in programma : Fine dei concerti a San Siro. Questo è lo scenario che si prospetta dopo la decisione di abbattere lo stadio Meazza, non ancora definitiva, alla quale starebbero pensando le società di Milan e Inter in accordo con l'amministrazione comunale attualmente proprietaria della struttura. Troppo alti i costi di ristrutturazione per gli standard moderni: lo stadio Meazza potrebbe essere quindi sostituito da una nuova struttura che dovrebbe sorgere ...

San Siro - Sala : “Cedete lo stadio al Comune. Sulla costruzione…” : SAN Siro Sala – E’ un fiume in piena il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il primo cittadino ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la costruzione del nuovo stadio. Inter e Milan stanno valutando se costruire insieme un nuovo stadio, ma il Comune ha posto un vincolo: “Bisognerà trovare una formula perché sia di proprietà […] L'articolo San Siro, Sala: “Cedete lo stadio al Comune. Sulla ...

San Siro - il nuovo stadio potrebbe diventare la casa della Nazionale? [DETTAGLI] : Inter e Milan sembrano ormai orientate a dire addio allo stadio “Giuseppe Meazza” per costruire un nuovo impianto di fronte a San Siro, nell’area che attualmente ospita i parcheggi. L’ Italia si sta preparando a salutare uno degli stadi storici del Paese. Il progetto prevede uno stadio di circa 60 mila spettatori, parzialmente interrato per ridurre l’impatto acustico, e la sua costruzione dovrebbe costare ...

Inter-Milan : nuovo stadio nel 2023 - non si chiamerà Meazza. San Siro demolito : UNA SETTIMANA, POI IL 2023 COME DATA D'ESORDIO - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport al Comune di Milano saranno presentati i progetti per la realizzazione della nuova opera soltanto ...

San Siro in fuorigioco : sempre più concreta l’idea di abbatterlo La rivoluzione stile Usa che divide : Sempre più concreto il piano di demolirloper costruire un nuovo stadio accanto Milan e Inter d’accordo: soluzione più convenientedell’eventuale ristrutturazione del Meazza