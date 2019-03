Samp : Ekdal ko per sfida con Milan : ANSA, - GENOVA, 27 MAR - Allarme a centrocampo per la Sampdoria in vista della sfida di sabato al Ferraris col Milan: Ekdal è ko, Ronaldo Vieira a rischio. Gli esami strumentali ai quali sono stati ...

Sampdoria - UFFICIALE : infortunio al ginocchio per Ekdal - Milan a rischio : A fine partita il classe 1989 ha parlato delle sue condizioni a STV Sport: 'Sul ginocchio ho due profondi tagli che si vedono a occhio nudo. Mi hanno aperto il ginocchio, ho calciato e ho subito ...

Sampdoria - Albin Ekdal infortunato : “ne avrò per una o due settimane” : Sampdoria, Albin Ekdal alle prese con un infortunio a seguito di un duro scontro subito in Nazionale con la sua Svezia Il doriano Albin Ekdal sarà costretto ad uno stop a seguito di un infortunio riportato in Nazionale. Con la sua Svezia il calciatore ha giocato una gara di qualificazione ad Euro 2020 durante la quale ha subito un duro colpo al ginocchio con conseguenze non certo positive per la Sampdoria di Giampaolo. Ekdal ai microfoni ...

Inter-Sampdoria - Giampaolo infuriato : “il gol di Nainggolan? C’era un fallo clamoroso su Ekdal” : L’allenatore doriano ha parlato dopo il ko subito contro l’Inter a San Siro, esprimendo la propria rabbia per un episodio dubbio Schiuma rabbia Marco Giampaolo dopo la sconfitta subita dalla Sampdoria a San Siro, il gol di Nainggolan valso il 2-1 per l’Inter non va giù all’allenatore doriano, apparso alquanto nervoso nel post gara. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attenzione del manager ...