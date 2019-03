Salvini | su Ramy e Adam ho deciso da solo | ma la legge non cambia

Salvini smentisce Di Maio : su Ramy e Adam ho deciso da solo - ma la legge non cambia : Il caso dei due ragazzi-eroi di Crema, Ramy Shehata e Adam El Hamami, e della loro cittadinanza italiana è stato "utilizzato come una bandiera politica", non da loro ma da chi li ha strumentalizzati. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una conferenza al Viminale convocata dopo aver incontrato cinque dei ragazzi dello scuolabus dirottato ed i carabinieri che li hanno salvati. A Romy e Adam il ministro ha promesso la ...

Ramy - Matteo Salvini bombarda : "Disgustato dalla sinistra" - attacca Fazio e Di Maio : "Mi sono convinto da solo, non ho deciso a capocchia". Matteo Salvini concede la cittadinanza all'italo-egiziano Ramy e durante la premiazione degli altri ragazzini "eroi" dell'autobus di San Donato Milanese si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Innanzitutto contro Luigi Di Maio, l'alleato grill

Salvini : Ramy-Adam usati a fini politici : 15.00 "Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica". Lo afferma il ministro dell'Interno dopo aver incontrato al Viminale Ramy e Adam e altri 3 ragazzini e 12 carabinieri protagonisti della vicenda del bus dirottato a San Donato Milanese Convinto da Di Maio a concedere la cittadinanza a Ramy? "Accolgo i consigli di tutti,ma in questo caso mi sono convinto da solo, ...

Cittadinanza a Ramy - Salvini : “Mi sono convinto da solo. Non dico sì a capocchia. Gli studenti usati per battaglia politica” : La risposta a Luigi Di Maio e agli altri ministri M5s che dicevano di averlo convinto a concedere la Cittadinanza italiana a Ramy Shehata e l’attacco alle opposizioni per quella che definisce una “battaglia politica” a suo dire giocata sulla pelle degli studenti di Crema. Matteo Salvini, dopo giorni di annunci e dietrofront, incontra i ragazzi della scuola media Valiati di Crema e i carabinieri intervenuti a San Donato Milanese ...

Matteo Salvini : "Adam e Ramy avranno la cittadinanza. Strumentalizzati? Chiedetelo a chi li ha usati" : Matteo Salvini ha incontrato al Viminale i Carabinieri che hanno salvato i 51 scolari che erano a bordo del bus dirottato a San Donato Milanese. Presenti all'incontro anche i cinque bambini che hanno dato l'allarme. Tra loro Adam e Ramy che, per questo gesto, riceveranno la riceveranno la cittadinanza italiana. E proprio su questo tema il ministro - che inizialmente aveva frenato sulla proposta, avanzata da Di Maio, sostenendo che erano ...

Bus dirottato - De Luca : “Salvini? Sono sconcertato da sue dichiarazioni su Ramy. Atteggiamento privo di umanità” : “Sono rimasto sconcertato dalle dichiarazioni di Salvini su quel ragazzino che ha contribuito a salvare 50 bambini sequestrati da un senegalese, in particolare quando ho sentito dire che bisognava verificare se qualche lontano parente di questo bambino avesse commesso dei reati. Mi sembrano atteggiamenti privi di umanità e di ragione”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a proposito ...