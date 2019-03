Salvini incontra Rami e i compagni | sinistra lo ha usato Poi mangia un gelato con loro

Salvini incontra i ragazzini del bus : 'Rami usato dalla sinistra' : 'Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica', ha aggiunto il ministro dell'interno che oggi al Viminale ha incontrato anche i ...

Salvini incontra Rami : «La sinistra lo ha usato. Cittadinanza? Non mi ha convinto Di Maio» : Su Rami è stata fatta «una battaglia politica» e «non è vero che mi ha convinto Di Maio» a concedergli la cittadinanza. Lo ha detto il ministro...

Salvini incontra Rami e gli altri ragazzi del bus : “Sono stati usati per una battaglia politica” : «Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica», ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini che oggi al Viminale ha incontrato i ragazzi ed i carabinieri intervenuti a San Donato Milanese....

Scuolabus dirottato - Salvini incontra i ragazzi : "Sono stati usati per battaglia politica" : E a Di Maio che dice di averlo convinto a dare la cittadinanza ad Adam e Rami risponde: "Mi sono convinto da solo dopo aver studiato"

Salvini : «Niente Ius soli - ma spero di incontrare presto Ramy» : La richiesta di Ramy di diventare cittadino italiano riaccende lo scontro tra maggioranza e centrosinistra sullo ius soli: il Pd, insieme a LeU, rilancia l'urgenza di rilanciare la battaglia...

Salvini : “Cittadinanza al merito per Ramy - spero di incontrarlo”. Sala : sfugge sullo Ius Soli : Da grandi vogliono «fare i carabinieri” Ramy e Adam i due ragazzi che giovedì scorso hanno chiamato i soccorsi quando il loro scuolabus è stato dirottato dall’autista senegalese Ousseynou Sy. Lo hanno raccontato in televisione, incontrando a “Che tempo che fa” due dei militari che li hanno salvati. Nessun accenno alla richiesta di Ramy di diventare...

Salvini : 'Ius soli? Non se ne parla - spero di incontrare Ramy' : "Ius soli? Non se ne parla. L'Italia è il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge". Lo dice Matteo Salvini spiegando che "la cittadinanza è una cosa seria, non è un ...