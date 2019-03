Salvini e la figlia-spia FrancescaIl piano segreto di Denis Verdini

Salvini in coppia con la figlia di #Verdini diventa virale sui social : Roma, 27 mar., askanews, - 'Il fatto che #Salvini si sia fidanzato con la figlia di #Verdini è un'ottima notizia. Ora che il problema stiraggio camicie è risolto, può smettere di rubare le divise alle ...

Salvini in love? Spunta la figlia di Denis Verdini : Matteo Salvini avrebbe una nuova fidanzata, almeno stando a quanto riportato da Dagospia. Si tratta di Francesca Verdini, figlia 26enne dell’ex senatore Denis Verdini. I due sarebbero stati avvistati insieme in un ristorante romano, di proprietà del fratello della ragazza. Ancora nessuna ufficialità: il vicepremier si è limitato a dire con fare scherzoso che al prossimo vertice europeo potrebbe andare in dolce compagnia. Per ora si tratta ...

Francesca Verdini : chi è la possibile fidanzata di Salvini e figlia di Denis : Francesca Verdini: chi è la possibile fidanzata di Salvini e figlia di Denis Francesca Verdini e Matteo Salvini sono amici? Sono fidanzati? È bastato poco a scatenare la fantasia giornalistica rilanciata dalle pagine di vari siti di cronaca rosa ma non solo. L’amicizia tra il leader del partito più forte del centrodestra Matteo Salvini con la figlia del già plenipotenziario di Forza Italia Denis Verdini ha fatto pensare a molti che ...

Islam - Salvini picchia duro sul padre che odia la figlia : Matteo Salvini commenta il caso della ragazza Islamica con un tweet. "Decide di non indossare il velo, il padre la investe con la macchina", scrive il vicepremier, "Nessuna integrazione possibile per chi vive ancora nel Medioevo! P.s. Attendiamo commenti delle 'femministe' dalla penna rossa...". Il

Giallo figlia ex ambasciatore - Salvini : 'Non riferisco in aula' : Un Giallo diplomatico sta scuotendo il governo italiano. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto alla 17enne figlia di Jo Song-gil, ex ambasciatore nordcoreano a Roma. Secondo Thae Yong-ho, diplomatico un tempo in servizio a Londra, la ragazzina è stata rimpatriata a forza, mentre la Farnesina in una nota ha sostenuto che la giovane aveva fatto richiesta di rientrare per tornare dai nonni. Nelle scorse ore la sinistra (sostenuta anche da Cinque ...

Salvini non riferirà in Parlamento sul caso della figlia dell'ambasciatore nordcoreano : "In Parlamento vado a riferire su quello che è di mia competenza e di mia conoscenza. Di questa vicenda non ne sapevo un accidente, cosa vado a riferire?". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io, ha escluso che si recherà in Parlamento per fare chiarezza sull'episodio, ancora oscuro, della figlia 17enne dell'ex ambasciatore nordcoreano a Roma Jo Song-gil, di cui si sono perse le tracce e che sarebbe stata ...