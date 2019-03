Salvini e Isoardi | serate con i nuovi fidanzati | lui al ristorante | lei a casa di Ingrid

Matteo Salvini e Francesca Verdini - prima uscita pubblica. Isoardi si consola col playboy : Matteo Salvini esce allo scoperto con la nuova fiamma, Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini, ex Forza Italia. Il vicepremier e la 26enne sono andati insieme alla anteprima del film Dumbo al The Space cinema moderno di Roma. I due sono apparsi in perfetta sintonia, sorridenti, forse un pizzico imbarazzati. In fondo si tratta della loro prima uscita pubblica che conferma la relazione. Peer l’occasione Francesca ha sfoggiato un mini ...

La Isoardi è ormai solo un vecchio ricordo : prima uscita pubblica per Salvini con la nuova fidanzata - ecco chi è Francesca Verdini [FOTO] : Chi è la nuova fidanzata di Matteo Salvini? La 26enne Francesca Verdini finalmente allo scoperto col vicepremier Elisa Isoardi è ormai solo un vecchio ricordo per Matteo Salvini: il Ministro dell’Interno è infatti uscito allo scoperto, mostrandosi per la prima volta in pubblico ad un evento ufficiale con la sua nuova fiamma. Il politico 46enne è infatti apparso ieri sera, mano nella mano, con Francesca Verdini, alla prima del nuovo ...

Elisa Isoardi dimenticata : la prima foto di Salvini con un’altra : Elisa Isoardi, ora è ufficiale: Matteo Salvini ha un’altra. La foto Ieri il portale Dagospia.it ha lanciato un’indiscrezione inerente a un presunto flirt tra il Ministro dell’interno Matteo Salvini e Francesca Verdini. E dopo tanto parlare su tutta questa intricata faccenda ecco che i due sono venuti finalmente allo scoperto. Difatti poco fa il direttore del magazine Chi, Alfonso Signorini, ha pubblicato su instagram una foto ...

Matteo Salvini - flirt con Francesca Verdini : la prova su Instagram. Isoardi assente : Matteo Salvini è di nuovo innamorato. Dopo Elisa Isoardi, il suo cuore batte per Francesca Verdini. Questi i rumors che circolano da pochi giorni e che ora sembrano confermati da una prova via Instagram. Infatti, tra i pochi profili che Salvini segue, nemmeno 50, è comparso proprio quello della 26enne, figlia di Verdini. Una mossa non casuale, visto che il vicepremier è molto attivo sui social e per lui sono un importantissimo mezzo di ...

Matteo Salvini ha una nuova fidanzata. Elisa Isoardi fa un appello al Governo : Matteo Salvini è di nuovo innamorato dopo la fine della storia con Elisa Isoardi? Pare di sì. Il vicepremier sembra aver trovato chi gli fa battere nuovamente il cuore. La fortunata in questione è Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini, ex Forza Italia. Lei, 26 anni, e Salvini, 46 anni, sono stati sorpresi a cena insieme nel ristorante PaStation, in Campo Marzio a Roma, che appartiene al fratello di Francesca. Stando al gossip, è da un ...

Elisa Isoardi - nuovo amore dopo Matteo Salvini. Le foto del bacio : Tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo è amore o solo amicizia? Stando a quel che scrive il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 13 marzo sarebbe amicizia: “Meno felice, invece, l’hanno resa le voci circolate subito dopo il weekend durante il quale ha visto il produttore Alessandro Di Paolo, che i poco informati hanno indicato subito come il nuovo fidanzato senza sapere, invece, che in realtà è un amico di lunga ...

Elisa Isoardi - nuovo amore dopo Salvini? È caos. Spunta Gianfranco Vissani : Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato oppure no dopo l’addio a Matteo Salvini? Il dubbio amletico resta. La presentatrice della Prova del Cuoco era stata paparazzata da Diva e Donna con il produttore miliardario Alessandro Di Paolo mentre si scambiavano un bacio all’autogrill. Ma il magazine Chi ha subito smentito il presunto flirt. Sulla rivista diretta da Signorini la bella Elisa è invece fotografata col noto chef Gianfranco Vissani. ...

Elisa Isoardi dopo Salvini vicina allo chef Vissani : Alessandro? “Solo amici” : Elisa Isoardi dopo Matteo Salvini ritrova l’amore tra la braccia dello chef Gianfranco Vissani? Il gossip Il cuore di Elisa Isoardi è tornato a battere per un altro uomo dopo la fine della relazione con il Ministro Matteo Salvini? Diva e Donna, proprio ieri, aveva scritto di un nuovo amore nella vita della conduttrice, cui […] L'articolo Elisa Isoardi dopo Salvini vicina allo chef Vissani: Alessandro? “Solo amici” ...

Dopo la fine della storia con Salvini - Elisa Isoardi bacia un altro uomo : Dopo la fine della relazione col vicepremier Matteo Salvini, Elisa Isoardi appare per la prima volta con un altro uomo al suo fianco. Ad immortalare la conduttrice de La prova del cuoco in tenere circostanze è stato il settimanale Diva e Donna. La testata, nel numero in edicola da mercoledì 13 marzo, pubblica immagini che mostrano Isoardi durante un weekend in Toscana in compagnia del produttore Alessandro Di Paolo. Tra le foto, ...

Elisa Isoardi fidanzata dopo Salvini : le indiscrezioni sul nuovo amore : Elisa Isoardi di nuovo innamorata, tutto sul nuovo amore Elisa Isoardi si sarebbe fidanzata. La conduttrice de La Prova del Cuoco avrebbe ritrovato così l’amore dopo la fine della storia con Matteo Salvini. Secondo Diva e Donna, infatti, la Isoardi avrebbe dimenticato il Vice Premier ed avrebbe ritrovato la serenità con un altro uomo. È il settimanale […] L'articolo Elisa Isoardi fidanzata dopo Salvini: le indiscrezioni sul nuovo ...

Elisa Isoardi ha un nuovo uomo dopo Salvini : bacio in autogrill : Elisa Isoardi è stata sorpresa per la prima volta con un altro uomo, dopo la fine della storia con Matteo Salvini. Lo rivela il magazine Diva e Donna che ha paparazzato la presentatrice della Prova del Cuoco in compagnia di Alessandro Di Paolo produttore con la fama di milionario-playboy. Isoardi e Di Paolo hanno trascorso un intero weekend insieme in Toscana, fra Cortona e Firenze, e poi in occasione di una serata sul litorale laziale ad Anzio, ...

Elisa Isoardi - un altro uomo dopo l'addio a Salvini : la foto del bacio : dopo l'addio al ministro dell'Interno, per la prima volta la conduttrice appare con un altro uomo nelle foto pubblicate dal...