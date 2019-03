Salvini con la nuova fidanzataFrancesca | figlia di Denis Verdini

Sì di Salvini alla cittadinanza per Ramy e Adam - Di Maio : "Felice di averlo convinto" :

Matteo Salvini - prima uscita pubblica con Francesca Verdini : Matteo Salvini ha ufficialmente archiviato Elisa Isoardi: il ministro dell'Interno è stato fotografato ieri con Francesca Verdini all'anteprima del film Dumbo al cinema The Space di Roma.Il leader della Lega si è concesso ai fotografi mano nella mano con la sua nuova compagna, rendendo così dotati di fondamento i gossip che lo volevano in compagnia di una nuova fiamma. Questa è la loro prima uscita pubblica.prosegui la letturaMatteo Salvini, ...

Attacco di Forza Nuova - il professor Calò a Salvini 'Si dissoci dal consigliere di Treviso. Le istituzioni devono difenderci' : Il professor Antonio Silvio Calò e la moglie hanno accolto, nella loro famiglia già numerosa - in provincia di Treviso - sei profughi africani. Per questo sono finiti nel mirino di Forza Nuova . I ...

Cittadinanza : è stato Di Maio a convincere Salvini ad abbandonare la linea rigida. Prove di intesa tra i due dopo le ruggini : Dal Pd arrivano le parole di Zingaretti, alla sua prima direzione: Puntiamo ai delusi di lega e cinquestelle, e a una rete di alleanze'.

Il padre di Kean : 'Sto con Salvini. I migranti? Aiutiamoli a casa loro' : Il leghista che non ti aspetti. Biorou Jean Kean, papà di Moise, talento della Juventus e della Nazionale, non ha dubbi: 'A me piace la Lega e la politica di Salvini', dichiara a 'Un giorno da pecora' su Radio 1. Immigrato ivoriano, è promotore del motto 'Aiutiamoli a casa loro', tanto che confessa di essere alla ricerca di 'un'associazione per ...

Massimo D'Alema - l'ultima vergogna contro Matteo Salvini : 'Un rozzo'. Il leghista lo asfalta : 'Poveretto' : 'È stupefacente che una personalità rozza come Matteo Salvini possa godere di una qualche popolarità in un Paese civile come l'Italia', attacca Massimo D'Alema , evidentemente furibondo per il ...