Salvini | “Al largo della Libia dirottato mercantile verso Malta o Lampedusa Qui non

Modena - falsi esami di italiano per gli stranieri : 5 arresti. Salvini : “Altro che ius soli” : La polizia di Stato di Modena ha arrestato 5 persone per aver falsificato gli esami di italiano (Celi) per gli stranieri, necessari per ottenere il permesso di soggiorno. Più di seimila le persone che in tutta Italia hanno usufruito del sistema corruttivo, in cambio di denaro. Salvini: "Altro che ius soli e cittadinanze in regalo, in Italia servono regole".Continua a leggere