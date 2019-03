Salvati in mare | dirottano la nave | nuova emergenza mentre l' Ue sospende i soccorsi

Un asteroide contro la Terra : aerei sfiorati - Salvati dal mare : Distruggere un asteroide per salvare il mondo sarà più complicato di quanto visto in Armageddon. Quei sassi sono grandi, duri e troppo resistenti per essere annientati da astronauti galleggianti nello spazio. Almeno così dicono alla Nasa. Ma anche senza cavalieri Jedi o affidabili contro misure all'impatto col pianeta Terra , possiamo tirare un sospiro di sollievo. Alle 18,33 di ieri il massiccio asteroide 2019 CL2 ha lambito la Terra ...

Corona da Giletti : «Dopo il carcere non riesco ad amare». I due ragazzi in comunità 'Salvati' da Fabrizio : A due mesi dalla sua ospitata a Non è l?Arena, Fabrizio Corona torna ancora da Massimo Giletti, ospite nella puntata di domenica: lo ha fatto per mostrare le immagini del suo reportage...