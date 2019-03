Salta il rientro di Cristiano Ronaldo a Torino per i controlli medici | CR7 fa tappa a

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019), infortunatosi durante il match disputato tra le file del Portogallo, non è rientrato oggi acome annunciato: CR7 ha fattoa Barcellona per affariè sulle prime pagine di tutti i giornali dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale portoghese. I tifosi bianconeri, facendo i dovuti scongiuri prima dipiù approfonditi, temono l’assenza di CR7 nella partita di Champions League contro l’Ajax a causa della “lesione di modesta entità ai flessori della coscia destra” dell’attaccante. Il bianconero, che era atteso nel pomeriggio aper i, però non è rientrato nel capoluogo piemontese dopo aver lasciato il ritiro del Portogallo.ha infatti fattoa Barcellona, come si legge sul ‘Mundo Deportivo’, per affari!L'articoloil ...

ricci_davide77 : '#CR7 salta con noi' (cit.) Mi spiace per l'olandese, gli auguro un pronto rientro. #FinoAllaFine #DeVrij… - CalcioWeb : Infortunio #Ronaldo, CR7 salta tre partite: la data del rientro e tutti i dettagli -