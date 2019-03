Salernitana | bombe carta durante la partita | tre misure cautelari

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre tifosi della Salernitana responsabili di detenzione e lancio di materiale esplosivo. Dopo indagini della Digos della Questura di Salerno, il Gip ha emesso la misura cautelare che riguarda la reiterata esplosione di bombe carta di elevata potenzialità all'interno della Curva Sud dello stadio Arechi in occasione delle partite del campionato di serie B contro il Foggia, ma anche per quella contro il Lecce per quella contro il Benevento. Le indagini si sono avvalse anche di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installate all'interno della struttura sportiva.

