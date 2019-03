Salari | Italia peggio di 10 anni fa Ma anche la Germania arranca

Salario minimo - anche in Italia una retribuzione "proporzionata e sufficiente" per legge? : Potrebbe trovare una maggioranza trasversale il disegno di legge M5s che arriva in Senato prima di Pasqua. I socialisti...

Salari - dall'analisi della Fondazione Di Vittorio il primato negativo dell'Italia in Europa : 'Il rapporto su retribuzioni e mercato del lavoro predisposto dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio conferma, purtroppo, le analisi che da tempo proponiamo all'attenzione pubblica e rendono evidente ...

Aumento Salario minimo Italia 2019 : proposta M5S al PD in aula : Aumento salario minimo Italia 2019: proposta M5S al PD in aula Cos’è il salario minimo In una giornata segnata dai commenti post-vittoria di Zingaretti alle primarie PD si è tornati a parlare anche di Aumento salario minimo. Lo ha fatto, in primis, il leader M5S Luigi di Maio con due post su Facebook. Un invito aperto al nuovo leader Dem, ma anche l’evidenziazione di una strategia che a oggi sembra voler più puntare su temi sociali e ...

Con il Salario minimo a 9 euro - Italia tra i paesi con soglia più alta : ... audito dalla Commissione, ha messo in evidenza che il livello di nove euro lordi «sarebbe vicino a quello della Germania ma con livelli dell'economia Italiana ben lontani da quelli tedeschi, ...

Lavoro : Brunetta-Polverini - "Ecco perche' Forza Italia dice no al Salario minimo orario per Legge - ennesimo imbroglio M5s" : Lo dichiarano, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia Renato Brunetta, responsabile del dipartimento di politica economica del partito, e Renata Polverini, responsabile del dipartimento ...

In Italia 20% di lavoratori con Salario minimo sotto 9 euro lordi l'ora - Sky TG24 - : Istituto di statistica e Inps, auditi in Commissione Lavoro al Senato, hanno presentato i loro dati calcolati in base alla soglia di 9 euro lordi all'ora stabilita da uno dei ddl all'esame di Palazzo ...

Aumento Salario minimo Italia 2019 : proposta M5S al PD in aula : Aumento salario minimo Italia 2019: proposta M5S al PD in aula In una giornata segnata dai commenti post-vittoria di Zingaretti alle primarie PD si è tornati a parlare anche di Aumento salario minimo. Lo ha fatto, in primis, il leader M5S Luigi di Maio con due post su Facebook. Un invito aperto al nuovo leader Dem, ma anche l’evidenziazione di una strategia che a oggi sembra voler più puntare su temi sociali e discostarsi dalla vicinanza con ...