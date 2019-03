Sabelli | che romanticismo! Il difensore del Brescia e la proposta di matrimonio da sogno

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Stefanochiede la mano di Roberta Vogliacco, ildele la sua romanticadiall’aeroporto Una scena che si vede solo nei film e che invece i viaggiatori presenti all’aeroporto Internazionale di Orio al Serio di Bergamo hanno potuto gustare dall’inizio alla fine. Stefano, romanticodel, ha voluto stupire la sua Roberta Vogliacco con ‘effetti speciali’. Il calciatore si è inginocchiato di fronte alla sua ‘principessa’ e, dopo averle consegnato un fascio di rose rosse, ha chiesto (rigorosamente in ginocchio) la sua mano. Tra lacrime ed incredulità, la bellissima fidanzata (ed a questo punto futura moglie) diha detto ‘sì‘.>>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO <<

