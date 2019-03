Rosa Perrotta spuntano le foto con il pancione i fan si arrabbiano

Rosa Perrotta finisce nel mirino degli hater e risponde : 'Mi spiace per i vostri fegati' : Rosa Perrotta in queste ore è finita nel mirino di alcuni dei suoi follower per via di una nuova foto col pancione pubblicata sui social. In seguito ad alcuni commenti negativi la replica dell'ex tronista di Uomini e Donne non ha tardato ad arrivare. La giovane partenopea è divenuta famosa sul piccolo schermo per aver partecipato al dating di Canale 5. Al termine del suo percorso sul trono, Rosa è uscita accanto a Pietro Tartaglione. La coppia ...

Gossip U&D - Rosa Perrotta criticata per foto col pancione : 'Faccio il cavolo che mi pare' : Dopo essere stata al centro dell'attenzione per gli scontri che ha avuto con Giulia De Lellis prima e con Karina Cascella poi, Rosa Perrotta è tornata a far parlare di sé per alcune dure risposte che ha dato a chi su Instagram l'ha criticata di recente. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si è scagliata contro chiunque abbia osato criticare la sua scelta di pubblicare tante foto in cui mette in mostra il suo pancione di 6 mesi; ai suoi ...

Rosa Perrotta incinta - critiche per le foto del suo pancione : la dura replica : La ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha risposto duramente a chi l'ha accusata di sfoggiare troppo le dolci rotondità

Rosa Perrotta al mare col pancione - ma il web insorge : "Abbiamo capito che sei incinta" : Rosa Perrotta è volata in vacanza sul Mar Rosso per concedersi qualche giorno di relax, ma non dimentica di condividere con i suoi follower le foto al mare con il pancione . Una consuetudine per la ...

'Live - Non è la D'Urso' - Karina attacca Rosa Perrotta - menzionando la De Lellis : Nel corso dell'ultima diretta di 'Live: non è la D'Urso' sono state messe a confronto le acerrime nemiche Rosa Perrotta e Karina Cascella, ormai ex protagoniste di "Uomini e donne", che hanno avuto modo di confrontarsi in un ascensore pensato dalla produzione del programma come punto di ritrovo per personaggi famosi che abbiano tra loro lasciato in sospeso dei conti. Karina vs. Rosa, tra le due ex protagoniste di Uomini e donne è ancora ...

Pietro Tartaglione - il matrimonio con Rosa Perrotta potrebbe slittare. E su Giulia De Lellis dice : "Reazione spropositata" : Torna a parlar di Giulia De Lellis Pietro Tartaglione, con la quale ha avuto diversi scontri in passato, quando ancora la ex corteggiatrice di Uomini e Donne era fidanzata con Andrea Damante, ma con la quale continua ad averne ora che si vocifera che con Damante sia tornato l'amore. Tutto parte da una Storia su Instagram, come spiegato dallo stesso Pietro al magazine di Uomini e Donne: "Ho fatto una Storia in cui facevo un commento ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - nozze rimandate? Svelato perché : Rosa e Pietro: nozze rimandate a settembre? Tartaglione: “Dipenderà da come sta lei” Tra le coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne c’è sicuramente quella composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che da poco hanno annunciato di aspettare un bambino che chiameranno Domenico (così come il padre di lui). Oltre alla lieta novella i due hanno fatto sapere che convoleranno a nozze a giugno. Peccato che come ha fatto ...

Uomini e Donne Elga Enardu scrive a Karina : sferzata a Rosa Perrotta : Uomini e Donne, Elga Enardu scrive a Karina: l’ex tronista sarda a gamba tesa su Rosa Perrotta dopo la lite con la Cascella a Live – Non è la d’Urso Clima sempre più teso tra Rosa Perrotta e Karina Cascella. Ieri, durante il talk serale di Canale 5 Live – Non è la d’Urso, le […] L'articolo Uomini e Donne Elga Enardu scrive a Karina: sferzata a Rosa Perrotta proviene da Gossip e Tv.

Rosa Perrotta ancora in lite con Giulia De Lellis : Dopo la lite che c’era stata tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta contro Giulia De Lellis e Andrea Damante, Rosa è tornata sull’argomento Giulia De Lellis e ha detto: “È stata offensiva nei nostri confronti ha fatto sapere in un’intervista a “Nuovo Tv” io sono dovuta intervenire: non deve permettersi. Ha detto a Pietro che era un disperato perché è andato in tv a raccontare della gravidanza, facendo credere che tra noi ci fosse una crisi, cosa ...

Antonella Mosetti dimostra i ritocchi di Giulia De Lellis e Rosa Perrotta : Antonella Mosetti ieri sera è stata ospite della seconda puntata di "Live:Non è la d'Urso" dov era presente anche sua figlia, Asia Nuccetelli . Passati a discutere di chirurgia estetica, la Mosetti ha ...

Rosa Perrotta Giulia De Lellis deve stare al suo posto : Solo qualche giorno fa c’era stata una lite via social tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta contro Giulia De Lellis e Andrea Damante. Tutto era iniziato per una battuta di Tartaglione sulle coppie che tornano insieme per le copertine e poi era partito il botta e risposta sulla rete. Tutto sembrava finito ma ora Rosa è tornata sull’argomento Giulia De Lellis e ha detto: “È stata offensiva nei nostri confronti ha fatto sapere in un’intervista a ...

Rosa Perrotta e Karina Cascella arriva il confronto a Live non è la D’Urso : Karina Cascella e Rosa Perrotta si sono incontrate, per la prima volta, dal vivo, nell’ascensore di “Live Non è La D’Urso” per mettere definitivamente da parte ogni divergenza del passato. La Cascella e la Perrotta nelle scorse puntate di ‘Domenica Live’ e ‘Pomeriggio 5′, si sono scontrate duramente a causa dei veri o presunti ritocchi estetici che, nel confronto fotografico. Karina Cascella: “Hai ...

Live Non è la D’Urso - ennesima lite tra Karina Cascella e Rosa Perrotta : Non si placano gli animi, ennesima lite tra Karina Cascella e Rosa Perrotta nel serale della D’Urso Dopo i numerosi attacchi a distanza, Karina Cascella e Rosa Perrotta a Live Non è la D’Urso non sono riuscite a chiarire. Il loro faccia a faccia si è concluso senza alcun lieto fine. Forse questo è stato il momento … Continue reading Live Non è la D’Urso, ennesima lite tra Karina Cascella e Rosa Perrotta at BlogItalia.News.

Rosa Perrotta : ‘Giulia De Lellis offensiva - deve stare al suo posto’ : Battibecchi social tra ex protagonisti di Uomini e donne. Due sono gli schieramenti, e vedono da una parte Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dall’altra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Tutto nasce quando Tartaglione fa una story su Instagram nella quale commenta: “Ma la smettete di fidanzarvi solo per le copertine? Che poi durate 15 giorni”, parole che in molti hanno ricollegato alla De Lellis che proprio in quei giorni ...