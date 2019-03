Roma | stazioni metro Atac chiuse | ira commercianti ' Siamo in ginocchio'

Ci sono tre stazioni della metropolitana chiuse nel centro di Roma : Dopo quella di Repubblica, sono state chiuse anche Barberini e Spagna per problemi alle scale mobili: il centro storico ora è di fatto isolato

Metro a Roma - altre dieci stazioni sono a rischio : 'Così i turisti se ne vanno altrove' : ... con un filotto di tre fermate su tre zavorrate dalle scale mobili accartocciate o a rischio crac, per i turisti non è proprio comodo aggirarsi tra i monumenti che il mondo c'invidia. Albergatori e ...

Metro Roma - chiuse stazioni di Repubblica - Barberini e Spagna. Negozianti e sindacati : “Problema serio - rischio paralisi” : Con la chiusura della stazione Spagna della linea A della Metro di Roma diventano tre le stazioni fuori servizio nella Capitale a causa di un guasto alle scale mobili. E sono tutte e tre centralissime. Da fine ottobre scorso chiusa la stazione di Repubblica, in seguito al crollo delle scale mobili al passaggio dei tifosi del Cska Mosca. Giovedì la stazione Barberini è stata chiusa per alcune ore, dopo la rottura di un gradino della scala ...

Roma - centro quasi isolato per chiusura delle stazioni metro : Domenica senz'auto ma anche senza la possibilità di andare verso i quartieri storici a causa del blocco giudiziario per il mal funzionamento di alcune scale mobili delle fermate Barberini, Spagna e ...

Metro Roma : tre stazioni fuori servizio dopo l’incidente alla scala mobile : La stazione Barberini della linea A della Metropolitana di Roma e’ stata posta sotto sequestro, a quanto si apprende, dopo l’incidente che giovedì scorso ha causato la rottura di un gradino di una scala mobile. La stazione Barberini e’ ora chiusa all’accesso agli utenti, cosi’ come la vicina fermata Repubblica, sotto sequestro da ottobre 2018 in seguito all’incidente a una scala mobile, che in quel caso aveva ...

