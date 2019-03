Roma | preso ladro acrobata 16enne | scalava palazzi per tentare furti

Roma - Schick : 'L'addio di Monchi ha sorpreso tutti. Ranieri sta ripulendo l'ambiente' : In tutto il mondo gli allenatori lasciano le squadre. Vedremo ora cosa cambierà. Dobbiamo andare avanti fino alla fine della stagione, poi vedremo in che direzione vorrà andare il club", ha concluso.

La Roma tenta l'assalto a Gian Piero Gasperini : tecnico atalantino preso di mira da Pallotta : Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, starebbe avanzando in maniera prepotente la candidatura di Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta che sta impressionando con i bergamaschi ...

La Roma tenta l’assalto a Gian Piero Gasperini : tecnico atalantino preso di mira da Pallotta : Gian Piero Gasperini è il primo nome sulla lista della Roma per il nuovo corso giallorosso dopo l’annata ricca di alti e bassi che si sta per concludere La Roma di James Pallotta sta vivendo una stagione ricca di momenti negativi. La gestione Monchi è stata messa in discussione, tanto da portare all’addio del ds e del tecnico Di Francesco. Nella prossima estate la rivoluzione interna proseguirà e Pallotta dovrà scegliere un ...

Brasile - la Roma ha preso il giovane difensore Guedes del Santos : Globesportè riporta l'indiscrezione che la Roma avrebbe praticamente preso dal Santos, senza diritto ad alcun indennizzo, il difensore centrale della Primaverà Matheus Guedes. Il giocatore che ha 19 ...

Roma : arrestato Barby - trans aveva preso cellulare cliente come pegno pagamento : Roma – La Polizia di Stato ha arrestato a Roma un cittadino straniero soprannominato ‘Barby’. Un cliente non in grado di pagare una notte con un transessuale, almeno non il totale della somma pattuita, quella di 300 euro. E’ stato questo il probabile motivo che ha spinto un giovane brasiliano, soprannominato appunto ‘Barby’, a trattenere il telefono consegnatogli dal cliente e a pretendere dallo stesso la ...

Roma : prova ‘truffa dello specchietto’ ma viene sorpreso - 29enne in manette : Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 29enne Romano, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, che ha aggredito i militari intervenuti mentre cercava di mettere a segno la famosa truffa dello specchietto ai danni di un anziano automobilista. Il ragazzo, in via della Camilluccia, alla guida della propria autovettura ha costretto l’uomo ad accostare sorpassandolo e tagliandogli piu’ ...

Frosinone-Roma - Di Francesco : “Sorpreso dalla volontà di vincere” : FROSINONE ROMA 2-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della vittoria contro il Frosinone: “Serve il cardiologo? Mio padre me lo dice sempre quando vede una nostra partita… al di là delle battute è vero che riusciamo sempre a complicarci la vita, […] L'articolo Frosinone-Roma, Di Francesco: “Sorpreso dalla volontà di vincere” proviene ...

Roma - sorpreso alla stazione Tiburtina con 26 chili di marjiuana : arrestato : Sequestrati dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma 26 chili di marijuana nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. arrestato un cittadino di nazionalità nigeriana ...

Roma - ultrà scatenati al rione Monti Caccia al branco ripreso dai residenti : In tre li hanno trattenuti una nottata intera in ospedale. Altri due li hanno invece medicati in strada, a largo Corrado Ricci, sotto gli occhi di turisti ancora impauriti per quello che era accaduto ...

Nicolò Zaniolo - così in 7 mesi si è preso la Roma e il calcio italiano : Roma - 'Mi raccomando, ora non bisogna montarsi la testa'. La raccomandazione ecumenica, l'illuminazione del buon senso e dello spirito santo dopo l'ebbrezza della notte di Champions , arriva nello ...