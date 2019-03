Rocketman | il film su Elton John sarà il nuovo Bohemian Rhapsody?

movieplayer

(Di mercoledì 27 marzo 2019) ... grazie a canzoni quali Your Song , Rocket Man , Crocodile Rock e Daniel , sarebbe diventato un divo amatissimo in tutto il mondo con il nome d'arte di. Ovviamente, come da tradizione nei ...

POPCORNTVit : Dexter Fletcher ha chiarito che, nel montaggio finale di Rocketman, non è stata eliminata alcuna scena di sesso gay. -