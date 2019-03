Roberto Speranza | nuova umiliazione | Ma ritorna? Dopo il faccia come

Nicola Zingaretti vede Roberto Speranza e rilancia l'alleanza : Nicola Zingaretti incontra Roberto Speranza di Articolo 1 - i fuoriusciti dal Pd - e conferma l'alleanza per le amministrative in più comuni possibili, per allargare al massimo il campo progressista "contro la destra di Salvini". Nessuno pensa a un rientro nel Pd, assicurano i due leader, e per le Europee si pensa a un progetto che unisca le forze che fanno parte del Partito socialista europeo. La Basilicata insegna che un centrosinistra ...

Roberto Speranza e LeU kamikaze : "Cosa offriamo a questo Pd" - credono di contare qualcosa? : "Voglio rassicurare Roberto Giachetti: non rientreremo nel Pd. Ma con Nicola Zingaretti si può avviare un dialogo per la costruzione di un nuovo centrosinistra, cosa che prima, con Matteo Renzi, era impossibile". Roberto Speranza, coordinatore nazionale di Mdp-Articolo 1, ha deciso di restarne fuori

Roberto Speranza : "Per le Europee propongo una lista socialista - progressista - del lavoro - ecologista" : Per Roberto Speranza, coordinatore nazionale di Articolo Uno, deputato di Leu, "le Europee sono un'opportunità". Per questo motivo, in un'intervista a il Manifesto, lancia la sua proposta: "Sono stanco di commentare le proposte degli altri. propongo una lista socialista, progressista, del lavoro, ecologista"."Ci confronteremo - ha aggiunto Speranza - con tutti, con il Pd e con gli altri. Ma non sono d'accordo con chi parte dal presupposto ...

"Ricostruire una sinistra riconoscibile". Colloquio con Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza : Se non sono pensatoi, sono laboratori, più spesso cantieri. In questo caso il simbolo scelto da Articolo Uno-Mdp è la scritta Ricostruzione, con la "o" a forma di cuore e dentro una piccola chiocciola. E' la nebulosa uscita dall'orbita del Pd, ex dem con una aggiunta di eco-socialismo verde. Sfilacciati, divisi, per lo più in ordine sparso. ma qualcosa insomma sul pianeta Marte, ultimo domicilio conosciuto della sinistra, si ...