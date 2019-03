Riverdale 3X17 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2019) L’episodio diva in onda sulla The CW mercoledì 27 marzo 2019. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. TUTTO SU #Il nuovo episodio disi intitola Chapter Fifty-Two: The Master, che tradotto significa letteralmente “Capitolo cinquantadue: il Maestro”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. Mentre Betty chiede aiuto a Cheryl per infiltrarsi nella Farm, Archie e Veronica aiutano un alleato del passato. Nel frattempo, il tentativo di Jughead di fermare il traffico di droga dilo mette in rotta di collisione con Gladys. Infine, Hiram rivela alcune notizie sorprendenti a Veronica.e dove vedere l’episodio Negli USA l’episodio va in onda ...

tvseries89 : Riverdale 3x17 'The Master' (HD) Season 3 Episode 17 Full Episode - Riverdale - Season 3 Episode 17 :... - SubOnDemand : Riverdale 3x17 Promo Esteso 'The Master' - cheryIbIossorn : Did riverdale 3x17 leak? -