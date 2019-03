Rinnovo esenzione ticket per reddito | sportelli aperti in tutti i distretti

Rinnovo esenzione ticket - non serve più la fila all'Asp di Ragusa : Per rinnovare l'esenzione del ticket, l'Asp di Ragusa comunica che non serve più fare la fila agli sportelli, basta rivolgersi al medico di famiglia

Legge 104 ed esenzione bollo auto : Rinnovo verbale è indispensabile : Legge 104 ed esenzione bollo auto: rinnovo verbale è indispensabile rinnovo verbale bollo auto ed esenzione Legge 104 I titolari della Legge 104 che vogliono ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto dovranno allegare alla domanda anche l’apposito verbale di accertamento dei requisiti che prevedono l’agevolazione. Si ricorda infatti che non tutti sono esentati dal pagamento dell’imposta sul veicolo. I soggetti interessati sono i non ...

Canone Rai 2019 : domanda esenzione o Rinnovo online. Come non pagare : Canone Rai 2019: domanda esenzione o rinnovo online. Come non pagare domanda esenzione Canone Rai 2019 Come e quando presentare la domanda di esenzione o rinnovare la stessa per non pagare il Canone Rai 2019. Innanzitutto precisiamo che bisogna essere in possesso dei requisiti. In secondo luogo va detto che la documentazione per ottenere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai va presentata ogni anno. Si ricorda infine che anche quest’anno ...

Canone Rai 2019 : domanda esenzione o Rinnovo online. Come non pagare : Canone Rai 2019: domanda esenzione o rinnovo online. Come non pagare domanda esenzione Canone Rai 2019 Come e quando presentare la domanda di esenzione o rinnovare la stessa per non pagare il Canone Rai 2019. Innanzitutto precisiamo che bisogna essere in possesso dei requisiti. In secondo luogo va detto che la documentazione per ottenere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai va presentata ogni anno. Si ricorda infine che anche quest’anno ...

Canone Rai 2019 : domanda esenzione o Rinnovo online. Come non pagare : Canone Rai 2019: domanda esenzione o rinnovo online. Come non pagare domanda esenzione Canone Rai 2019 Come e quando presentare la domanda di esenzione o rinnovare la stessa per non pagare il Canone Rai 2019. Innanzitutto precisiamo che bisogna essere in possesso dei requisiti. In secondo luogo va detto che la documentazione per ottenere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai va presentata ogni anno. Si ricorda infine che anche quest’anno ...