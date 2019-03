Ricerca | lo studio | i contraccettivi diventano gioielli

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) La pianificazione familiare diventa semplice come indossare un orecchino. E’ alloin Usa una tecnica per somministrare gli ormoniattraverso supporti speciali inseriti income orecchini, orologi da polso, anelli o collane. Secondo unapubblicata dal Georgia Institute of Technology sul ‘Journal of Controlled Release’ gli ormoni sono contenuti in ‘cerotti’ applicati su porzioni dia contatto con la pelle, in modo tale da consentire ai farmaci di essere assorbiti nell’organismo.I test iniziali suggeriscono che questi specialipossono assicurare una quantità sufficiente di ormoni, anche se finora non è ancora stato condotto alcun test sull’uomo. Uno degli obiettivi deitori è migliorare l’aderenza alla terapia. Oltre ai, la tecnica dei...

TeresaBellanova : La prima donna Nobel per la matematica. È una notizia bellissima. Un incoraggiamento a tutte le donne e le ragazze… - Vistodame : RT @Vistodame: #27marzo se sei bella non sei affidabile sul lavoro: ma che davvero? Su @IOdonna una ricerca americana e il parere di tre sm… - RobyS1966 : RT @UCCR: Gli Stati americani con più alta percentuale di politiche donne sono anche quelli che emettono il maggior numero di leggi restrit… -