RETE 5G Huawei | Usa-Cina e mercato | la partita che ci riguarda tutti

Nuovi smartphone Huawei P30 e P30 Pro - non credeRETE ai vostri occhi : Forse con questo modello si è arrivati al punto di non ritorno: piu’ che uno smartphone, il nuovo Huawei P30, è una fotocamera, potentissima, con cui puoi anche telefonare. Come sempre, in realtà, i Nuovi device della casa di Shenzhen arrivano a serie di tre. E, infatti, oggi, 26 marzo, con un grande evento a Parigi sono stati presentati Huawei P30, P30 Pro e P30 Lite. E l’accento ancora una volta e piu’ che in passato è sul comparto ...

«Non vi intromettete». Merkel litiga con gli Usa per la RETE 5G a Huawei : Un vero e proprio ricatto, quello contenuto nella lettera che l'ambasciatore americano a Berlino, Richard Grenell, ha inviato nei giorni scorsi al ministro dell'Economia, Peter Altmaier. Un tono ...

Ecco Huawei P30 e Huawei P30 Pro in tanti render - mentre in RETE sbuca il prezzo di P30 Lite : A più di due settimane dalla presentazione Ecco a voi Huawei P30 e Huawei P30 Pro in tanti render nelle varie colorazioni, oltre al prezzo di P30 Lite. L'articolo Ecco Huawei P30 e Huawei P30 Pro in tanti render, mentre in rete sbuca il prezzo di P30 Lite proviene da TuttoAndroid.

Huawei Y6 Prime 2019 appare in RETE : ecco il nuovo smartphone di fascia bassa di Huawei : Huawei ha in cantiere un nuovo smartphone di fascia bassa: scopriamo alcune delle caratteristiche tecniche di questo nuovo Huawei Y6 Prime (2019). L'articolo Huawei Y6 Prime 2019 appare in rete: ecco il nuovo smartphone di fascia bassa di Huawei proviene da TuttoAndroid.

RETE 5G - il pressing degli Usa sul governo per escludere Huawei. Che in Italia è protagonista della sperimentazione : In attesa domani del piano industriale di Tim, il governo gialloverde tenta di mettere una pezza a colori al caso Huawei. E di evitare così che, dopo la crisi con la Francia, si apra un fronte anche con gli Stati Uniti, particolarmente sensibili al tema dello spionaggio attraverso le infrastrutture di telecomunicazioni. “Gli Usa non devono preoccuparsi della nostra lealtà. Non è mai stata una questione. Se c’è un problema possiamo essere aiutati ...

Huawei - le tlc e la RETE cinese che mette l'Italia all'angolo : Della visita di Luigi Di Maio in Cina, lo scorso 5 novembre, si ricorda soprattutto la gaffe del vicepremier sul nome del presidente Xi Jinping, diventato 'presidente Ping'. Quella missione, la ...

In panne la RETE 5G in Italia senza Huawei e ZTE? Governo pronto ad usare il golden power : Le cose si mettono non si mettono bene per lo sviluppo della rete 5G in Italia nella misura in cui Huawei e ZTE sarebbero in procinto di essere chiamate fuori dallo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la nuova tecnologia. Le accuse di spionaggio ai danni delle due società cinesi, colpevoli soprattutto (secondo l'amministrazione Trump degli Stati Uniti) di fornire informazioni sensibili a Pechino sui paesi in cui sono impegnate, hanno ...

Huawei - Cina avverte Bruxelles : "Restrizioni Ue mettono a rischio RETE 5G" : L'attacco arriva dall' ambasciatore cinese a Bruxelles, Zhang Ming . Intervistato dal Financial Times il rappresentante di Pechino per l'Unione europea, ha condannato le "calunnie" e le "...