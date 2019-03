Requiem per Sophia e si vede

Caso Diciotti - il suicidio dei 5 stelle è un Requiem per la democrazia : Prendo nota che, con consultazione interna e privata, il M5s ha deciso come debbano esprimersi i suoi parlamentari in merito alla richiesta della magistratura di poter giudicare Matteo Salvini e stabilire “ex lege” se abbia commesso un reato oppure no. Il Movimento ha emesso la sentenza inappellabile: “Salvini Matteo non va processato” perché ha agito nell’interesse dello Stato. Hanno votato in circa 52mila che in ...