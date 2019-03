Renault punta alla fusione con Nissan e mette nel mirino Fca Vola il titolo Fiat Chrysler

«Renault vuole la fusione con Nissan e Mitsubishi - poi punta a Fca» :

Financial Times : "Renault punta a Fca dopo le nozze con Nissan" : Renault punta a riavviare entro 12 mesi i colloqui con Nissan per arrivare a una fusione delle due case automobilistiche, già alleate, e poi acquistare un altro gruppo, con Fca che sarebbe uno dei bersagli preferiti. Lo riporta il Financial Times, citando diverse persone a conoscenza dei piani di Renault. Il piano è parte di una nuova strategia, adottata dopo l'arresto dell'ex numero uno di Renault Carlos Ghosn e la nomina del ...

F1 - la Renault pronta a svelare la nuova monoposto : appuntamento martedì alle 12.30 a Enstone : La scuderia francese alzerà domani i veli dalla propria monoposto 2019, sarà il quarto team a farlo dopo Haas, Toro Rosso e Williams Se oggi è toccato a Toro Rosso e Williams dividersi la giornata di presentazione, domani sarà il turno della Renault. Il team francese alzerà i veli dalla propria monoposto 2019, affidata nella prossima stagione a Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo, arrivato al posto di Carlos Sainz Jr. L’appuntamento è ...