Reddito e quota 100 | ok definitivo | gli ultimi ritocchi | dai disabili alla laurea

Confindustria - allarme crescita zero : Quota 100 e Reddito non portano posti : 'Nel 2020 previsto un flebile + 0,4%' certificano i dati dell'ufficio studi di Viale dell'Astronomia. 'Serve un patto per lo sviluppo e l'occupazione' avverte il presidente Boccia

Reddito e quota 100 sono legge : gli ultimi ritocchi - dai disabili alla laurea : Offerta di lavoro da 858 euro , pensione di cittadinanza in contanti, qualche aiuto in più ai disabili, stretta sui finti divorzi. Con il via libera finale del Senato, 150 i sì, 107 i no, 7 astenuti, ...

Assunti per il "decretone" : tutti i numeri per il Reddito di cittadinanza e Quota 100 : Il "decretone" è legge: rispetto al progetto iniziale, che prevedeva da una parte la fine della povertà e dall'altra la...

Il "decretone" ora è legge : ecco tutte le novità su Reddito e quota 100 : Il cosiddetto "Decretone", punto focale del programma dell'esecutivo giallo - verde, ha ricevuto il placet del Senato, che ha approvato il testo in maniera definitiva dopo la Camera dei deputati.Le forze politiche che compongono la maggioranza di governo presieduto dal premier Giuseppe Conte ritenevano questo passaggio fondamentale soprattutto per via della presenza nel decreto del reddito di cittadinanza e di quota 100.Vale la pena sottolineare ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - via libera definitiva del Senato. Ecco la norma : Con 150 sì, 107 no e 7 astenuti l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il 'decretone'. Si e' conclusa cosi' la terza lettura del provvedimento che introduce le misure sul Reddito di cittadinanza e Quota 100 senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera. Il decreto, con le due misure bandiera del governo giallo-verde, è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 gennaio ed è stato modificato nel corso dell'iter ...

Crescita - per Confindustria Italia 'ferma' : stima Pil 2019 azzerata. Impatto Reddito e quota 100 annullato da calo fiducia : In particolare il deterioramento in Germania , con il blocco del settore auto motive che si è trasmesso al resto dell'economia. Il profilo trimestrale del Pil molto debole, previsto per il prossimo ...

Crescita - per Confindustria Italia “ferma” : stima Pil 2019 azzerrata. Impatto Reddito e quota 100 annullato da calo fiducia : Il Centro studi di Confindustria vede una “Italia ferma” e azzera le previsioni per il Pil 2019 (già ribassate a ottobre al +0,9%). Pesano anche “una manovra di bilancio poco orientata alla Crescita”, “l’aumento del premio di rischio che gli investitori chiedono” sui titoli pubblici Italiani, “il progressivo crollo della fiducia delle imprese” rilevato “da marzo, dalle elezioni in ...

Pensioni anticipate Quota 100 e Reddito di cittadinanza in terza lettura al Senato : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 marzo 2019 vedono arrivare nuovi aggiornamenti in merito al procedimento d'esame del decretone presso il Senato contenente tra i vari interventi anche le uscite anticipate tramite Quota 100 ed il reddito di cittadinanza. Nel frattempo non mancano però critiche sulle nuove misure di flessibilità, in particolare per quanto concerne il tema dei costi elevati ed il problema del basso tasso di turn over tra ...