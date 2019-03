Red Dead Online Beta | disponibili le Gare al bersaglio

Verifica a due passaggi in Red Dead Online : come farla e guadagnare 10 lingotti d’oro : La recente ed apprezzata avventura western di Rockstar Games si è espansa grazie all'uscita di Red Dead Online, modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2. Una modalità ancora in fase Beta su PlayStation 4 e Xbox One ad uso e consumo di tutti i possessori del gioco, che possono condividere le proprie scorribande nelle Americhe selvagge in compagnia di altri utenti in rete. Un'esperienza che deve tantissimo al "cugino" Grand Theft Auto Online, ...

L'affetto per i propri companion che unisce Red Dead Redemption 2 e XCOM 2 - editoriale : Arthur Morgan semplicemente si ritrova a vivere in questo mondo, una realtà che non ruota attivamente intorno a lui. È confortante. Che livello si è raggiunto! Storicamente i companion dei ...

L'affetto per i propri companion che unisce Red Dead Redemption 2 e XCOM 2 - editoriale : Urdnot Wrex, Clementine, Elizabeth, Claptrap, HK-47: tutti questi companion dei videogiochi evocano dei chiari ricordi per le persone che li hanno incontrati e hanno giocato al loro fianco. Il farcela per un soffio, i momenti divertenti e i salvataggi dell'ultimo minuto. Questi complessi pezzi di codice hanno trasceso la loro irrealtà attingendo alle nostre emozioni, da quelle più primordiali alle più complesse. Questo ci porta direttamente ai ...

Rockstar annuncia le novità in arrivo in Red Dead Online Beta : Ogni settimana che passa Rockstar Games aggiunge nuovi contenuti alla Beta di Red Dead Online e nelle prossime quattro settimane arriveranno nuove Rese dei conti e gare, in aggiunta al nuovo evento Free Roam che è stato pubblicato oggi. Tramite un comunicato la compagnia ha elencato le novità che saranno disponibili nel prossimo aggiornamento primaverile "Il sistema di Ostilità è un'ulteriore evoluzione delle misure già adottate in questo campo ...

Red Dead Online Beta : Le novità in arrivo : Con un comunicato Rockstar ha svelato i contenuti in arrivo per Red Dead Online Beta, a seguire tutti i dettagli. Il prossimo aggiornamento completo arriverà in primavera e porterà tantissime novità e miglioramenti. Il sistema di Ostilità Il sistema di Ostilità è un’ulteriore evoluzione delle misure già adottate in questo campo e aggiunte a febbraio, con ...

Red Dead Redemption 2 accusato di downgrade dopo le ultime patch : Sembra che anche un titolo apprezzato da gran parte della critica (non perdetevi la nostra recensione) e del pubblico possa non essere esente da un problema che ha afflitto tantissimi giochi nel corso degli ultimi anni: le accuse di downgrade colpiscono anche Red Dead Redemption 2.Come riportato da DualShockers, un utente ha segnalato su Twitter un presunto downgrade tra la versione originale del gioco, la 1.00, e quanto proposto dalla versione ...

La grafica di Red Dead Redemption 2 è peggiorata con gli aggiornamenti : le polemiche al 17 marzo : La grafica di Red Dead Redemption 2 è uno degli aspetti più apprezzati dagli appassionati nell'epopea western confezionata dai talentuosi ragazzi di Rockstar Games. Gli stessi autori di Grand Theft Auto sono stati capaci di realizzare un'avventura a mondo aperto vivace e ricchissima di dettagli, in cui personaggi realizzati con maestria si muovono in scenari affascinanti e dagli orizzonti sconfinati. Eppure, proprio questo valore della ...

Red Dead Online Beta : Bottino di guerra ora disponibile : Tramite un recente comunicato, Rockstar ha annunciato che è ora disponibile la nuova modalità Bottino di guerra nel suo Red Dead Online Beta. Ecco quanto riportato dal comunicato:"Nel percorso di ampliamento e miglioramento della Beta di Red Dead Online, continueremo a espandere e a migliorare le Serie di Rese dei conti. Queste modalità in cui i giocatori si sfidano tra loro si basano su scontri concitati, perfetti per una partita veloce o per ...

Red Dead Online Beta : Bottino di guerra ora disponibile : Nel percorso di ampliamento e miglioramento della Beta di Red Dead Online, continueremo a espandere e a migliorare le Serie di Rese dei conti. Queste modalità in cui i giocatori si sfidano tra loro si basano su scontri concitati, perfetti per una partita veloce o per completare le Sfide giornaliere basate sul combattimento. La novità di questa settimana per le Serie è Bottino di guerra, una versione da frontiera ...

Nuovo aggiornamento per la BETA DI Red Dead ONLINE • Gamepare : Con l'evolversi di Red DEAD ONLINE, continueremo a implementare nuove funzioni che ti garantiranno una maggiore connessione con il mondo di gioco, con il tuo personaggio, con il cavallo e con le armi.

Nuovo evento in Red Dead Online - tutte le novità dell’aggiornamento del 5 marzo : Con Red Dead Online, Rockstar Games sta cercando di replicare quanto di buono ha già fatto in questi anni con Grand Theft Auto Online. Entrambe le esperienze multiplayer estendono sensibilmente l’offerta ludica di due grandi titoli open world, ormai punti di riferimento per il mercato. E se è vero che l’Online di GTA 5 è bello che collaudato, quello del secondo capitolo di Red Dead Redemption e tutt’ora in fase Beta. Non stupisce quindi la ...

Red Dead Online Beta : il nuovo aggiornamento introduce il fucile Evans a ripetizione - un evento free roam e molto altro : La scorsa settimana Rockstar Games ha implementato la prima parte di importanti aggiornamenti alla Beta di Red Dead Online tra cui nuove meccaniche di gioco, un'esperienza più equilibrata e la correzione di oltre 300 bug. Con l'evolversi di Red Dead Online, verranno implementate nuove funzioni che garantiranno una maggiore connessione con il mondo di gioco, con il proprio personaggio, con il cavallo e con le armi. Verranno aggiunte anche nuove ...

Red Dead Online BETA si aggiorna con delle novità : La scorsa settimana abbiamo implementato la prima parte di importanti aggiornamenti alla BETA di Red Dead Online tra cui nuove meccaniche di gioco, un’esperienza più equilibrata e abbiamo corretto oltre 300 bug. Un altro passo verso un mondo di gioco migliore. Questo periodo di BETA ci permette di plasmare e migliorare le parti fondamentali del mondo di gioco prima che l’avventura di Red Dead Online inizi davvero. Con ...

Il nuovo aggiornamento di Red Dead Online non soddisfa i giocatori : le criticità al 1 marzo : Dopo Grand Theft Auto Online, la nuova scommessa multiplayer di Rockstar Games fa rima con Red Dead Online. Come molti di voi già sapranno - e stanno già giocando! - il titolo rappresenta il comparto Online di Red Dead Redemption 2, l'acclamata avventura a mondo aperto della compagnia americana. Dopo il prequel del 2010, la "R stellata" ha portato le selvagge Americhe di fine '800 su PlayStation 4 e Xbox One, trascinandoci in uno spaghetti ...