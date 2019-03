Record nel reparto maternità dell’ospedale, nove infermiere incinte in contemporanea (Di mercoledì 27 marzo 2019) Le nove donne lavorano nello stesso reparto di maternità della stessa struttura ospedaliera di Portland, negli Stati Uniti. "È bello lavorare e condividere l'esperienza che stiamo vivendo insieme alle pazienti" hanno spiegato le dirette interessate. Dall'ospedale assicurano che non ci saranno problemi di organico al momento dei parti.



