Rally Corsica 2019 | la lotta iridata tra Tanak | Ogier e Neuville prosegue sulle strade

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il Mondiale, dopo tre settimane di sosta, fa tappa dal 28 al 31 marzo inper il quarto round di una stagione sempre più incerta ed imprevedibile nellaall’iride. L’isola transalpina ospita ildi Francia per la 41ma volta, dopo una piccola parentesi in Alsazia dal 2010 al 2014, proponendo agli equipaggi un percorso molto tortuoso su fondo asfaltato rivoluzionato per l’80% rispetto al 2018. Saranno 14 le prove speciali da affrontare per un totale di 347.51 km contro il tempo dalla partenza di Porto-Vecchio fino al power stage conclusivo di Calvi, in programma domenica a partire dalle ore 12:18.C’è grande attesa in Francia per il duello tra le leggende transalpine Sebastien Loeb (Hyundai) e Sebastien(Citroen), i quali hanno portato a casa gli ultimi 15 Mondiali consecutivi (9 per Loeb, gli ultimi 6 per) entrando di diritto ...

