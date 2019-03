Quote Serie A | Napoli ed Inter favorite su Roma e Lazio

calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Si torna in campo dopo la pausa per le Nazionali per il campionato diA, un argomento sempre moltoessante è quello che riguarda le scommesse. LeBetter parlano chiaro, venerdì in campo il Chievo Verona (a 2,80) e il Cagliari (a 2,75). Sabato tre partite, l’Udinese (a 2,40) favorita nelleBetter sul Genoa (a 3,20); a Torino la capolista Juventus (a 1,27) dovrà vedersela con l’Empoli (a 13,00); il colpo del Milan a Genova contro la Samp paga a 2,35. Nel lunch match della domenica sfida al “Tardini” tra il Parma (a 6,00) e l’Atalanta (a 1,55). All’Olimpico la(a 3,00) affronterà il(a 2,30) e nel posticipo serale l’(a 2,25) contro la(a 3,30).Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua ...

