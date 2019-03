Quei 41 migranti che qualcuno ha contato ma poi nessuno ha cercato

Io - a bordo della Mare Jonio : ecco come abbiamo salvato Quei migranti : LAMPEDUSA - Ho visto persone strette in un gommoncino bianco e la paura che arriva in un attimo all'avanzare di una motovedetta libica. Ho ripreso giovani soccorritori tendere la mano ai migranti e ...

Io - a bordo della Mare Jonio : ecco come abbiamo salvato Quei migranti : Il racconto a bordo della nave dell'ong: "Le onde sono alte tre metri quando arriva la comunicazione della Guardia di finanza di ferMare i motori. Il comandante però non esita un minuto e dice "Non possiamo farlo, rischiamo la vita" ".

Sea Watch - con Quei migranti stiamo rivivendo il dramma della St. Luis : Sta per terminare la Settimana della Memoria e un filo rosso unisce, in un salto tra passato e presente, il ricordo della Shoah e il dramma che si sta consumando in questi giorni sulla nave Sea Watch, a largo di Siracusa. Un filo rosso che ha un nome: nave St. Louis, anno del Signore 1939. Siamo nella Germania nazista, ferita dalla distruzione prodotta dalla “notte dei Cristalli” del novembre 1938 e nella quale il governo del Reich è ancora ...