Quali sono le cause del singhiozzo? Può essere pericoloso? Quali rimedi funzionano? Ecco

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Capita a tutti: siamo per i fatti nostri impegnati nelle nostre faccende quotidiane quando all’improvviso il corpo si agita in maniera incontrollabile costringendoci ad emettere quel tipico quanto fastidioso e ridicolo suono:arrivato il. E nonostante tutta la buona volontà, non sembra esserci sollievo da questa seccatura. Ma cosa sappiamo sul? Come avviene? Fa male? E qual è il miglior modo per bloccarlo? In questo articolo, troverete le risposte a queste e molte alte domande.Come avviene? Quando si parla disi parla inevitabilmente di muscoli, in particolarei muscoli del diaframma a provocarlo. Ilpuò avvenire in una serie di modi diversi, ma più spesso si verifica quando si mangia o si beve troppo o troppo velocemente. Questo provoca la distensione dello stomaco, che irrita il diaframma. Il diaframma e i muscoli intercostali a ...

