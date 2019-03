Previsioni meteo | bagarre tra la protezione civile campana e i sindaci Mastella e Marino

Previsioni meteo : ad inizio Aprile probabile ondata di freddo artico verso l'Italia : La perturbazione in atto al Sud Italia in queste ore lascerà spazio fra domani e Venerdì al ritorno prepotente dell'alta pressione, che conquisterà nuovamente tutta la penisola determinando...

Meteo Roma : Previsioni per il 28 marzo 2019 : Meteo Roma: previsioni per domani 28 marzo 2019 Tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno sia nella mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; i cieli saranno sereni anche in serata. Temperature comprese tra +6°C e +20°C. Meteo Lazio: previsioni per domani 28 marzo 2019 Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi nella mattinata sul Basso Lazio, ampie schiarite altrove; sole prevalente al ...

Previsioni meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Mercoledì 27 Marzo 2019 Sereno / Poco Nuvoloso A Pisa e Provincia avremo tempo poco o parzialmente nuvoloso I Venti risulteranno moderati dai quadranti Nord-Orientali Grecale. I Mari risulteranno poco mossi sottocosta Le Temperature risulteranno in calo Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Moderato/Alto La Previsione per Giovedì 28 ...

Meteo - le Previsioni di mercoledì 27 marzo - : Il fronte freddo che ha insistito sul Centro martedì 26 si sposta al Sud e porterà piogge e temporali su Sardegna orientale, Sicilia e Calabria. Miglioramento previso in serata. Al Centro-Nord tempo ...

Meteo Roma : Previsioni per il 27 marzo : Meteo Roma: previsioni per domani mercoledì 27 marzo 2019 Tempo stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi al mattino come poi nel pomeriggio; nubi sparse anche in serata. Temperature comprese tra +9°C e +°19C. Meteo Lazio: previsioni per domani mercoledì 27 marzo 2019 Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi nel corso delle ore diurne su gran parte del territorio; nubi più compatte nel pomeriggio a ...

Previsioni meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Martedì 26 Marzo 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo instabile con possibili fenomeni durante la notte. Rapido miglioramento in giornata. I Venti risulteranno forti dai quadranti Nord-Orientali Grecale. (Vedi Elenco Scuole Chiuse) I Mari risulteranno poco mossi sottocosta Le Temperature risulteranno in calo Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Molto Alto ...

Meteo - le Previsioni di domani martedì 26 marzo - : Un fronte freddo proveniente dai Balcani sta raggiungendo il nostro Paese. E' previsto un brusco calo delle temperature, fino a 10 gradi in meno, e l'attivazione di venti burrascosi che, in alcune ...

Previsioni meteo dal 25 al 28 marzo : torna il maltempo con vento fino a 110 km/h : Chi pensava che con l'arrivo della primavera, oramai il freddo e le basse temperature sarebbero diventate soltanto un brutto ricordo, dovrà ricredersi, perché il sole e il clima mite degli ultimi giorni diventerà nelle prossime ore un lontano ricordo. Le Previsioni meteo, infatti, a partire da lunedì 25 marzo, prevedono un cambiamento repentino e drastico della situazione, con un abbassamento delle temperature anche fino a dieci gradi e raffiche ...

Meteo Roma : Previsioni per martedì 26 marzo 2019 : Meteo Roma: previsioni per domani 26 marzo 2019 Cieli generalmente nuvolosi nel corso della mattinata, ma con tempo asciutto; deboli piogge intermittenti attese al pomeriggio in generale esaurimento nel corso della serata. Temperature comprese tra +8°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per domani 26 marzo 2019 Deboli piogge al mattino sul Frusinate e sui settori settentrionali, locali nevicate sugli Appennini fino a 700 metri; precipitazioni ...

Previsioni meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Lunedì 25 Marzo 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo inizialmente stabile con cieli sereni, ma con tendenza ad aumento della copertura nuvolosa in serata. Le precipitazioni riguarderanno i settori Appenninici con neve dai 700/1000m I Venti risulteranno deboli inizialmente occidentali. In rotazione da Nord Est in serata con intensità forte. (Vedi Avviso di Criticità Giallo) I Mari risulteranno ...

