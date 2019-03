Prego per il figlio dell’insegnante di Prato

ilfoglio

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Se avesse abortito non l’avrebbero arrestata. Se anziché fare l’amore si fosse fatta inseminare artificialmente non l’avrebbero arrestata. Se anziché fare l’amore con un ragazzo a cui piaceva tanto si fosse fatta fecondare a pagamento da un omosessuale a cui faceva schifo non l’avrebbero arrestata (

petergomezblog : Imane Fadil, il verbale: “Un siriano mi pregò di tornare da Berlusconi e ritrattare per soldi” - fattoquotidiano : Imane Fadil: “Un siriano mi pregò di tornare da B. e ritrattare per soldi” [LEGGI - valharryo : In alternativa c'è qualcuno che sta organizzando navette/pullman per rientrare a Milano? VI PREGO VI SCONGIURO È DI… -