Prato | arrestata la 40enne che ha fatto sesso da un 14enne e ha avuto un figlio da lui

liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Arresti domiciliari per la quarantenne diindagata per averuna relazione con un minore al quale impartiva ripetizioni. All'epoca dei fatti contestati alla donna, il ragazzo, che adesso ha 15 anni, non ne aveva compiuti ancora 14. Dalla loro relazione, come proverebbe, secondo indiscrezi

Agenzia_Ansa : #Prato, arrestata la prof cha avuto un figlio da un allievo. Accusata di 'atti sessuali con minore', indagato anche… - firenzesulweb : Prato, arrestata la donna che ha avuto un figlio dall'allievo adolescente - GDS_it : #Prato, arrestata la profesoressa cha avuto un figlio da un allievo di 15 anni -