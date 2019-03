Post pro-unioni gay e a favore dei diritti civili Chi è Francesca Verdini | la nuova

San Siro - Sala : “Spero in una proPosta concreta da Inter e Milan. Stadio deve essere del Comune” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa mattina a margine di una conferenza stampa in Sala Buzzati, ha parlato della questione Stadio: “Tutte le proposte sono legittime, a me la cosa che Interessa è che sia chiara la posizione mia e dell’amministrazione: io preferirei che lavorassero sull’esistente, però se, nel rispetto delle regole, le società proponessero un nuovo Stadio, non potremmo che esaminarlo, lasciando da ...

Offerte TIM per Huawei P30 e P30 Pro : le varie soluzioni proPoste : C'è possibilità di comprare i nuovi Huawei P30 e P30 Pro con TIM optando tra due diverse modalità: con contributo iniziale e rata mensile per tutti i clienti mobile, in 48 rate ad interessi zero per i clienti di TIM fisso (ve ne abbiamo parlato più dettagliatamente in questo articolo), pagando in un'unica soluzione, a prezzo intero. Partiamo da Huawei P30: solo nei negozi autorizzati, dovrete versare un anticipo di 69 euro e 30 rate mensili ...

Cosa prevede la controversa proPosta di legge della Lega sull’aborto : Attivisti anti-aborto a una Marcia per la vita a Roma (foto: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images) Il Congresso delle famiglie riaccende la luce sulla proposta del deputato leghista Alberto Stefani per modificare la legge 194 sull’aborto. Il testo, che è stato depositato alla Camera qualche mese fa ma non ancora discusso nemmeno in Commissione, ha l’obiettivo di dare il via all’adozione del bambino durante i mesi di gestazione per ...

Brexit - la palla passa al Parlamento. I risultati del voto sulle proPoste in serata : I membri del parlamento britannico inizieranno oggi a votare su proposte alternative all'accordo Brexit della premier Theresa May con l'Unione Europea, mentre il primo ministro lotta per mantenere il controllo del processo e del proprio partito. Il dibattito sui cosiddetti voti indicativi dovrebbe iniziare intorno alle 14.00, ora locale, con il voto che si svolgerà in serata.I membri del Parlamento, dopo le 15 locali, avranno presentato ...

Immancabili le prime proPoste Vodafone per Huawei P30 e P30 Pro : quattro offerte lanciate : A meno di 24 ore dalla presentazione dei nuovi Huawei P30 e P30 Pro, vanno registrate le prime offerte Vodafone con cui la compagnia telefonica consentirà di portarsi a casa i nuovi top di gamma 2019 a rate. Dopo aver preso in esame ancor prima dell'evento in questione le proposte associate ai piani TIM fisso (potete esaminarle nuovamente tramite il nostro approfondimento), stavolta tocca scendere maggiormente nel pratico, analizzando la prima ...

Oroscopo 30 marzo : nuove proPoste per Vergine - Bilancia preoccupata : La fine del mese di marzo metterà in discussione il Cancro, alle prese con dei chiarimenti, mentre la Vergine avrà un buon recupero. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per la giornata di sabato 30 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: il vostro fine settimana sarà un po' altalenante. Vi sentite sotto pressione e avete assunto un atteggiamento molto distaccato da chi non vi convince. In amore fate attenzione: il vostro ...

Ragusa - maggioranza boccia proPosta cortile Castello : Ragusa, consigliere Gurrieri: maggioranza boccia Odg cortile Castello. Solo Malfa votando a favore ha percepito che era una proposta bene collettivo

F1 - Mondiale 2020 : proPoste modifiche al regolamento. Tutte le possibili novità : Verrebbe da dire: il futuro è oggi. Mentre il Circus della F1 si dirige alla volta del Bahrein per il secondo round del Mondiale 2019, ieri a Londra si è tenuta una importante riunione dello Strategy Group, con la presenza dei rappresentanti FIA e di Liberty Media, con il fine di deliberare nuove normative regolamentari riguardanti il campionato del 2020. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono tre aspetti innovativi da approfondire ...

La proPosta della Lega sull'aborto stoppata da Salvini (dopo il muro M5s-Pd) : La legge 194 non si tocca. Le forze politiche, M5s e Pd in testa, innalzano un muro a difesa della legge sull'aborto, che rischia di essere messa in discussione da una proposta presentata alla Camera dal deputato leghista Alberto Stefani, e da cui lo stesso Matteo Salvini prende le distanze bocciando l'iniziativa. Il tema della legge 194 accresce la tensione che già si registra da giorni sul fronte diritti e famiglia, in vista del ...

DISOCCUPAZIONE/ La proPosta europea che fa emergere i ritardi dell'Italia : I cittadini europei sarebbero favorevoli a uno schema di condivisione del rischio DISOCCUPAZIONE. L'Italia rischierebbe di dover obbedir tacendo

Se Apple rimprovera mamma Gwyneth Paltrow : «Non Postare le mie foto - senza permesso» : Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow, 46 anni, è la paladina del consapevole disaccoppiamento. Nel 2014 ha gestito – almeno pubblicamente – il divorzio da Chris Martin senza alcun tipo di dramma, diventando da allora l’esempio migliore del lasciamoci ma rimaniamo amici, anzi «fratelli». ...

"Non è la 194 a far diminuire la natalità. Dalla Lega proPosta medievale" : Si fanno meno figli perché mancano servizi adeguati di sostegno alla natalità, per la mancanza di una politica adeguata a curare l'infertilità, fenomeno in aumento, per la difficoltà ad avere a ...

Stadio Milano - il sindaco Sala 'Milan ed Inter facciano una proPosta chiara' : Milano - Beppe Sala chiede a Milan e Inter di uscire allo scoperto con un progetto dettagliato per il futuro dello Stadio milanese: ' Io non ho fretta ma vorrei che i due club venissero da noi con ...