Porto Rico. La fidanzata 13enne lo lascia, lui la ricopre di benzina mentre dorme e le dà fuoco

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Una ragazza di 13 anni sta combattendo è in gravissime condizione, con quasi il 90% del suo corpo bruciato: il suo ex ragazzo le ha dato fuoco dopo che la giovanissima ha deciso di interrompere la loro relazione. Wilson Javier Meléndez Bonilla, 19 anni, è entrato nella casa della vittima nella città di Cabo Rojo, nel sudovest di Puerto, sabato sera, e ha coperto il suo corpo di liquido infiammabile prima di darle fuoco. La madre della vittima, Nanette Martínez Camacho, 34 anni, ha riportato ustioni al viso e alle braccia quando ha cercato di salvare sua figlia. Anche il fratello di nove anni della ragazza ha riportato delle scottature durante l'attacco – ma le sue ferite non sono gravi.Wilson Javier Meléndez Bonilla ha ammesso le proprie responsabilità di fronte polizia locale, spiegando che la(di cui non è stato diffuso il nome) aveva concluso la loro relazione un mese fa. La ragazza è stata portata all'ospedale De La Concepción a San German, prima che i medici la stabilizzassero e la trasferissero all'ospedale pediatdell'Università di San Juan. Il 19enne, che era ancora a casa della ex quando i poliziotti sono arrivati ??per arrestarlo, è stato accusato di sette capi d'accusa, tra cui anche quella di tentato omicidio. Il sergente Joel Ayala Del Valle ha detto che Meléndez Bonilla ha gettatosulla vittimadormiva su un divano e le ha dato fuoco.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...