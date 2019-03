Ponte Morandi | indagati vertici Aspi-Spea Inchiesta bis report viadotti

I responsabili di ASPI e SPEA sono indagati nell’inchiesta nata dal crollo del Ponte Morandi : Ci sono due nuovi indagati nell’inchiesta bis sui falsi report su cinque viadotti autostradali, nata dal crollo del ponte Morandi di Genova. Si tratta di Michele Donferri Mitelli, ex responsabile nazionale della manutenzione di ASPI – Autostrade per l’Italia, e

Crollo Ponte Morandi - Toninelli : abbiamo agito con una “rapidità mai vista” : “abbiamo messo in campo soluzioni celeri e concrete, avviando la ricostruzione del ponte senza l’intervento del concessionario che, come avevamo promesso, non sta toccando nemmeno un mattone, ma sta pagando i lavori e i risarcimenti alle famiglie e alle imprese“. Questo quanto risposto alla tragedia del Crollo del ponte Morandi di Genova, lo dice in Aula al Senato il ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli rispondendo ...