Ponte Morandi | indagati responsabile Aspi e ad di Spea per falso

Ponte Morandi - indagati vertici di Autostrade e Spea per falso - : Due dirigenti delle società sono indagati nell'ambito dell'inchiesta bis sui falsi report su cinque viadotti autostradali

Ponte Morandi - slittano i termini per le domande di rimborso delle imprese : Le aziende danneggiate dal crollo del viadotto sul Polcevera potranno chiedere gli indennizzi fino al 16 aprile. La decisione è del governatore e commissario all’emergenza Giovanni Toti su richiesta della Camera di Commercio

La gestione del Ponte Morandi e i limiti di semplificare tutto : C'è nella polemica porti-aperti/porti chiusi una mistificazione di fondo che rappresenta bene la cultura neo-autoritaria del governo gialloverde, nero, e, insieme, tutta la difficoltà di reazione di ...

Crollo Ponte Morandi - Toninelli : abbiamo agito con una “rapidità mai vista” : “abbiamo messo in campo soluzioni celeri e concrete, avviando la ricostruzione del ponte senza l’intervento del concessionario che, come avevamo promesso, non sta toccando nemmeno un mattone, ma sta pagando i lavori e i risarcimenti alle famiglie e alle imprese“. Questo quanto risposto alla tragedia del Crollo del ponte Morandi di Genova, lo dice in Aula al Senato il ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli rispondendo ...

AmA GENOVA - i campioni del pattinaggio su ghiaccio in ricordo della tragedia di Ponte Morandi : ...che stanno dando il loro contributo e i grandi atleti che si esibiranno in questa manifestazione dall'altissimo valore tecnico e di solidarietà " ha dichiarato il consigliere delegato allo sport ...

Ponte Morandi. L’inchiesta si complica : anche i nuovi indagati ammessi all’incidente probatorio : L’aumento degli indagati a complessivi 74 porta con sé il rischio concreto di un significativo slittamento dei tempi processuali, con la possibilità di non poter utilizzare molte delle prove raccolte fino ad ora nei confronti dei nuovi 51 indagati, soprattutto nel caso di accertamenti irripetibili. A riportare la preoccupazione che serpeggia fra gli inquirenti sono soprattutto i quotidiani genovesi, anche se è ancora prematuro affermare che il ...

Ponte Morandi - summit in Procura : L’incontro si è tenuto alcuni giorni fa in Procura: all’ordine del giorno la questione amianto. Nuovo esposto dei vigili del fuoco

Ponte Morandi - la quarta trave è a terra. Discesa completata dopo sei ore | : L’operazione era iniziata alle 12.04 ed è terminata alle 18.12. Il taglio era stato effettuato nella notte |

Genova - Ponte Morandi : giù la 4ª trave del moncone ovest : Effettuato nella notte il taglio della 4ª trave “gerber” sul lato ovest di Ponte Morandi, a Genova: grazie agli “strand jack” (sistema di sollevamento con cavi) inizierà poi la calata a terra. Al termine delle operazioni rimarranno solo 2 travi del troncone ovest da smontare. I lavori proseguono, nonostante l’inconveniente della demolizione della pila 8 con l’esplosivo: inizialmente era prevista sabato scorso, ...

Ponte Morandi : ecco chi sono i 74 indagati : La Procura di Genova ha reso pubblica la lista aggiornata degli indagati per il crollo del Ponte Morandi, del 14 agosto scorso. I nomi iscritti nel registro sono in tutto 74. Ad alcuni, già noti, vengono addebitate nuove ipotesi di reato. Nei confronti degli altri, finora non iscritti nel registro degli indagati, si legge nella nota della Procura, sono emersi indizi di responsabilità. La novità, per tre di essi, è la contestazione del reato di ...

No - Giuseppe Conte non ha tagliato una torta che raffigura il Ponte Morandi : (foto: Fincantieri) Tutto è nato da una foto in posa: il premier Giuseppe Conte è il protagonista del taglio di una torta cerimoniale su cui spicca una decorazione in pasta di zucchero a forma di ponte. Accanto a lui c’è Angelo Tosoni, sindaco di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, dato che la celebrazione è per l’inaugurazione del nuovo stabilimento di Fincantieri Infrastructure in Veneto. Nel giro di poche ore ...

Da Ferentino al Ponte Morandi - i lavori sospetti affidati da Autostrade : Non solo sul Ponte Morandi e non solo dopo il suo crollo. I sospetti di sottovalutazione dei rischi sulla rete di Autostrade per l’Italia (Aspi) e di aggiustamento a posteriori di verifiche tecniche partono – riguardo ai vent’anni di gestione Benetton – da fatti della seconda metà del decennio scorso...