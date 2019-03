Ponte | inchiesta bis | indagati per falso Mitelli Aspi e Galatà Ad di Spea

Ponte Genova - inchiesta bis : Donferri e a.d. Spea indagati per falsi report :

Svolta nell'inchiesta bis sul Ponte di Genova - indagati i vertici di Autostrade e Spea per falso : Svolta nell'inchiesta bis sui falsi report su cinque viadotti autostradali, nata dalle indagini sul crollo del Ponte Morandi. Tra gli indagati ci sono Michele Donferri Mitelli, responsabile nazionale delle manutenzioni di Autostrade (da poco trasferito ad altro incarico) e l'amministratore delegato di Spea (la società controllata del gruppo Atlantia che si occupa delle manutenzioni).

Ponte Morandi. L’inchiesta si complica : anche i nuovi indagati ammessi all’incidente probatorio : L’aumento degli indagati a complessivi 74 porta con sé il rischio concreto di un significativo slittamento dei tempi processuali, con la possibilità di non poter utilizzare molte delle prove raccolte fino ad ora nei confronti dei nuovi 51 indagati, soprattutto nel caso di accertamenti irripetibili. A riportare la preoccupazione che serpeggia fra gli inquirenti sono soprattutto i quotidiani genovesi, anche se è ancora prematuro affermare che il ...

Ponte Morandi. Si apre la terza inchiesta per favoreggiamento : La Procura di Genova apre una terza inchiesta sul Ponte Morandi. Dopo quella per disastro e quella per falsi report, stavolta si tratta di favoreggiamento. Nel mirino finiscono, per ora, 3-4 nomi fra Autostrade, Spea e consulenti. Le ipotesi di reato Il fascicolo, affidato al pm Walter Cotugno, si riferisce ai possibili depistaggi successivi alla strage del 14 agosto e coinvolge dipendenti di Autostrade e Spea Engineeringma anche consulenti ...

Ponte Morandi. Nell’inchiesta bis spuntano le intercettazioni che incastrano Spea e Autostrade : L’inchiesta sul Morandi non finisce mai di sorprendere. Oggi, sui giornali, le intercettazioni telefoniche che mostrano la preoccupazione degli ingegneri di Spea Engineering di essere scoperti dopo aver ritoccato i report sui ponti gestiti da Autostrade dietro pressione della stessa concessionaria. Si tratta del filone di inchiesta nato come costola di quella principale del Morandi, che vede indagate per falso 12 persone e che riguarda i report ...

