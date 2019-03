PlasticLess | Coop e LifeGate contro il marine litter

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Un dispositivo che raccoglie in un anno oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. È il Seabin installato presso il Marina Genova, il polo turistico e nautico situato a Sestri Ponente, a poca distanza dall’Aeroporto e dal centro storico di Genova, grazie alla collaborazione franell’ambito del progetto. Con questa installazione, la seconda a Genova, sono cinque in totale i Seabin collocati nel Mar Ligure (gli altri a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova). Il Seabin è un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d’acqua, ‘cattura’ i rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l’acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompa fino a 25.000 litri d’acqua ...