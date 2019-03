Plastica | Greenpeace | “Il voto del Parlamento Ue è un segnale importante | ora il Governo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Commentando ildeleuropeo che ha approvato in via definitiva la direttiva che vieta dal 2021 alcuni articoli inmonouso come piatti, posate, cannucce e bastoncini per palloncini, Giuseppe Ungherese, responsabile della Campagna Inquinamento diItalia, dichiara:«IlUe oggi ha risposto alle richieste e alle preoccupazioni di milioni di cittadini, la soluzione definitiva è però ancora lontana. Non introducendo misure vincolanti per gli Stati membri per ridurre il consumo di contenitori per alimenti, e ritardando di quattro anni l’obbligo di raccogliere separatamente il 90 per cento delle bottiglie in, l’Europa regala infatti alle grandi multinazionali la possibilità di fare ancora enormi profitti con lausa e getta, a scapito del Pianeta».Italia chiede aldi recepire rapidamente la direttiva Ue e di ...

