Pigmenti per tatuaggi con sostanze cancerogene | Ministero li ritira dal mercato

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Ildella Salute ha disposto il ritiro di alcuniperperché contenentiSi tratta di 9 tipi di inchiostro non conformi alla legislazione europea. Come si legge sul sito del Dicastero nella sezione Allarmi consumatori e reazioni a notifiche di prodotti non alimentari pericolosi iinteressati sono i seguenti:Pigmento perDUBAI GOLD, marca WORLD FAMOUS TATTOO, Numero lotto WFDG172801, scadenza 02/02/2020 Pigmento per– SAILOR JERRY RED, marca WORLD FAMOUS TATTOO INK, numero lotto WFSJR1720011 Pigmento pero Black Mamba, marca Black Ink, numero lotto 2D170018 Pigmento pero GREEN BERET, marca WORLD FAMOUS TATTOO, numero lotto WFGB161801 Pigmento pero Hot Pink, marca ETERNAL INK, numero lotto # T-138 BANANA CREAM, marca INTENZE, lotto SS233, art ST1021BC LINING GREEN, marca INTENZE, ...

