Perotti mette a tacere il padre | “ha fatto un casino | non vado via da Roma”

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Diegoalle prese con le parole delche lo hanno messo un po’ in difficoltà relativamente al possibile ritorno al Boca Diegoè stato costretto ad intervenire dopo le dichiarazioni delHugo. Quest’ultimo ha dichiarato nei giorni scorsi: “Se Diego sta bene potrebbe tornare al Boca“, parole non gradite dalla Roma, ma anche dallo stesso calciatore che ci ha tenuto a chiarire il tutto ai microfoni di Tyc Sport. “Per ora non tornerò al Boca. E miohaun. Nel club si sono arrabbiati. Ho ancora due anni di contratto con la Roma. Voglio rispettarlo“. Dunque l’addio dialla Roma sembra essere ancora lontano, il calciatore non intende tornare al Boca nel breve periodo.L'articoloil: “haun, nonvia da Roma” ...