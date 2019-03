Perchè azioni Unicredit | Banco BPM | UBI e BPER Banca corrono su Borsa Italiana oggi?

Una Vita anticipazioni : DIEGO vuole abbandonare BLANCA - ecco perché : Il piano messo in atto da Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) e Samuel Alday (Juan Gareda) per separare DIEGO (Ruben De Eguia) e BLANCA (Elena Gonzalez) genererà delle spiacevoli conseguenze nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Eh sì: se avete letto i nostri precedenti post, sapete già che tutto avrà inizio quando i due “alleati” utilizzeranno il convalescente Jaime (Carlos Olalla) per comunicare al povero DIEGO che ha ...

Perché i mercati stanno puntando tutto sui bond e scaricano le azioni? : Indice di Wall Street Standard and Poor s 500 Nove anni di stimoli monetari hanno reso l'economia americana sempre più dipendente dal debito a basso costo. «Col rinvio della stretta sui tassi - ...

Perché i mercati stanno puntando tutto sui bond e scaricano le azioni? : Da inizio anno i fondi azionari hanno registrato riscatti netti per 66,8 miliardi a fronte di 77,8 miliardi di dollari di sottoscrizioni per gli obbligazionari. Tutte le ragioni della maxi rotazione di portafoglio...

Mesi di violazioni e litigate in tv : perché Corona è tornato in carcere : Fabrizio Corona è tornato in carcere perché il magistrato di sorveglianza Simone Luerti ha deciso di sospendere l'affidamento terapeutico che gli era stato concesso. La decisione è maturata a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni commesse dall'ex agente fotografico.Una volta lasciato il carcere, infatti, l'ex re dei paparazzi non sembra essersi curato delle disposizioni del Tribunale: dopo aver ottenuto ...

Il mistero del Rap : Perchè piace anche alle generazioni meno giovani? : Il nostro mercato musicale è ancora orientato, in gran parte, verso i generi pop e melodico. Il successo di artisti come Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Gigi D’Alessio e tanti altri dipende dalla loro attitudine romantica, che incontra la sensibilità di un pubblico ampio, comprendente persone di ogni età cresciute nella tradizione della “canzone italiana”. In questo scenario di musica “tradizionale” si è improvvisamente ...

Riparazioni auto - ecco perché i consumatori perdono sempre : Si prendono in giro i danneggiati che non potranno in realtà mai conoscere quali sono gli indicatori oggettivi e riscontrabili “Fatta la norma, trovato l’inganno”: questo detto calza a pennello con la denuncia portata avanti da Assoutenti, secondo cui le Confederazioni Artigiane guidate dalla associazione degli autoriparatori di Confartigianato, sono addirittura rimaste sorde al preciso invito del Vice Ministro allo Sviluppo ...

Il Segreto anticipazioni : ONESIMO e PACO arrestati - ecco perché : Nelle future storyline de Il Segreto ci sarà anche spazio per una vicenda che avrà come protagonisti ONESIMO Mirañar (Josè Gabriel Campos) e PACO del Molino (Manuel Aguillar), il padre di Marcela (Paula Ballesteros). Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ONESIMO e PACO compreranno un’agenzia funebre con la quale, a loro dire, potranno arricchirsi. I due, considerando che a Puente Viejo muoiono tantissime persone, riterranno ...

Beautiful : BROOKE colpirà TAYLOR sulla fronte - sarà rissa! Perché? [Anticipazioni USA] : Come già accennatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful, BROOKE Forrester vedrà rosso di rabbia quando si imbatterà in un momento di vicinanza di suo marito Ridge con TAYLOR Hayes. Come spiega l’interprete della Logan, Katherine Kelly Lang, BROOKE sarà appena tornata da un viaggio fuori città e vedrà l’eterna rivale baciare lo stilista. A quel punto la donna attenderà che la psichiatra resti da sola per affrontarla circa ...

Una Vita anticipazioni : FABIANA contro CARMEN - ecco perché : Nelle prossime puntate di Una Vita, Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) deciderà di far sequestrare FABIANA (Inma Perez Quiros); questa azione genererà delle evidenti tensioni tra la domestica e CARMEN Sanjurjo (Maria Blanca), “complice” dell’ultima malvagità della dark lady. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avrà inizio nel momento in cui Jaime Alday (Carlos Olalla) si risveglierà inaspettatamente dal ...

Cambiamento climatico : perché abbiamo bisogno delle manifestazioni studentesche in Italia : Le manifestazione targate Frydays For Future chiedono ai governi di tutto il mondo di implementare politiche ambientali che contrastino il Cambiamento climatico. Ma qual è la risposta delle istituzioni alle proteste? Cosa sta già facendo l'Italia a riguardo? Come si colloca il nostro paese rispetto agli standard europei e mondiali?Continua a leggere

Una Vita - anticipazioni : JAIME caccerà DIEGO - ecco perché : A partire dal risveglio inaspettato di JAIME Alday (Carlos Olalla), la telenovela Una Vita verrà contraddistinta da una serie di grandi colpi di scena: come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, l’uomo uscirà improvvisamente dal coma ma non avrà alcun ricordo di quello che è successo subito dopo la morte di Cayetana (Sara Miquel). L’Alday, in ogni caso, riuscirà a parlare e potrà contare sul supporto di Samuel (Juan ...

Il Segreto anticipazioni : ecco perché ELSA ha derubato MATIAS e MARCELA : Le prossime settimane a Il Segreto verranno segnate dal furto che ELSA Laguna (Alejandra Meco) compirà ai danni di MATIAS (Ivan Montes) e MARCELA (Paula Ballesteros); la ragazza, come abbiamo anticipato ai nostri lettori, ruberà 500 pesetas ai due coniugi e, come se non bastasse, punterà il dito contro Consuelo (Trinidad Iglesias), motivo per il quale verrà allontanata dalla locanda. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto ciò ...

Adriano Celentano - le inquietanti affermazioni del figlio Giacomo : "Perché non mi fanno lavorare" : Il grido di dolore del figlio di Adriano Celentano, il figlio d'arte Giacomo Celentano, secondogenito del Molleggiato e di Claudia Mori, che si è confidato a Storie Italiane di Eleonora Daniele. Giacomo, infatti, svela di incontrare grosse difficoltà a lavorare nel mondo dello spettacolo: "Sono cinq