Pato | niente Italia | l’ex Milan ha trovato una nuova squadra

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Non proseguirà inl'avventura di Alexandredopo la rescissione del contratto con il Tianjin Tianhai, in Cina. L'attaccante infatti quest'oggi ha firmato per il San Paolo, tornando dunque in Brasile.E' lo stesso club a comunicarlo tramite una nota sul sito ufficiale: "Chi non ricorda le continue dimostrazioni di affetto e rispetto di Alexandreper i colori rosso, bianco e nero? A partire da questo mercoledì , la storia dell'attaccante con la maglia tricolore inizia a guadagnare nuovi capitoli:è tornato al club, ora definitivamente, con contratto fino al 2022", la prima parte del comunicato. Per l'ex, quindi, contratto di quattro anni.

