Parla la ex di Cipollini | Mi ha aggredito | l' ho denunciato

ilgiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Marioandrà a processo il prossimo 28 giugno per maltrattamenti, atti persecutori (stalking), lesioni e minacce; le indagini sul Re Leone sono partite dalla denuncia presentata dall'ex moglie Sabrina Landucci nel 2017.Adesso are è proprio la Landucci e lo fa dalle pagine del settimanale Oggi, in edicola da domani. "Questa vicenda mi ha distrutto, ma dopo l"aggressione sul luogo dove lavoro non ho avuto scelta", dice l'ex moglie del campione del ciclismo. La donna aggiunge: "Ho deciso di denunciarlo per rispetto verso me stessa". Dopo aver concluso le indagini, lo scorso 22 marzo il procuratore di Lucca Pietro Suchan e la Pm Sara Polino hanno ottenuto chevenga processato per maltrattamenti, atti persecutori (stalking), lesioni e minacce.Susanna Donatella Campione, legale di Sabrina Landucci, ci tiene a precisare che la sua assistita non punta ai soldi: "Tant"è ...

s_tamburini : Per dire... Mario Cipollini a processo per stalking, lesioni e minacce. Parla l’ex moglie Sabrina Landucci: “Mi ha… - fede_panicucci : RT @mattino5: 'Mi aspettavo il rinvio a giudizio' In esclusiva a #Mattino5 parla a #Mattino5 Mario Cipollini - andreapalazzo2 : RT @mattino5: 'Mi aspettavo il rinvio a giudizio' In esclusiva a #Mattino5 parla a #Mattino5 Mario Cipollini -