Paris Jackson fuma marijuana | da un grosso bong | e in diretta

Paris Jackson : madre e fidanzato - ecco chi è la figlia di Michael : Paris Jackson: madre e fidanzato, ecco chi è la figlia di Michael Chi è la figlia della popstar Il nome di Paris Jackson torna alla ribalta nelle ultime ore. La figlia del re del pop, oggi 19enne modella emergente avrebbe tentato di nuovo il suicidio. Un caso simile c’era già stato nel 2013. Ma chi è veramente la figlia di Micheal Jackson e cosa sappiamo di lei? ecco i particolari. Paris Jackson: le curiosità che non ti ...

«Paris e Prince non sono figli di Michael Jackson - mai fatto sesso» : la rivelazione dell’ex moglie Debbie Rowe : Michael Jackson continua a fare scandalo anche dopo quasi 10 anni dalla sua morte. Il re del pop ha avuto una vita che ha alternato alti e bassi in maniera decisamente impetuosa. Tanto è vero che oggi arriva una nuova stoccata, che desta ulteriore scalpore su uno degli artisti più controversi del panorama musicale mondiale. Secondo Debbie Rowe, Paris e Prince non sono figli di Michael Jackson Recentemente, è uscito Leaving Neverland, un ...

Paris Jackson sbotta : euro Smettetela di cercare di rovinare la mia vita euro : Paris Jackson non sta attraversando un periodo facile. Dopo la morte del padre, il cantante Michael Jackson , l'attrice e modella ventenne si è trovata, suo malgrado, al centro dell'attenzione ...

'Paris e Prince non sono figli di Michael Jackson'/L'ex moglie : 'ho offerto la mia..' : 'Paris e Prince non sono figli di Michael Jackson': Debbie Rowe, seconda moglie del cantante lo rivela in un'intervista rilasciata al The Sun.

Michael Jackson - “Paris e Prince non sono figli suoi. Noi non abbiamo mai fatto sesso - ho solo offerto la mia pancia” : la rivelazione di Debbie Rowe : “Paris e Prince non sono figli di Michael Jackson“. A dare questa notizia shock è Debbie Rowe, la seconda moglie del “Re del Pop”, che in un’intervista al tabloid britannico The Sun ha rivelato di non aver “mai fatto sesso con lui”. “Michael era un uomo divorziato, solo e voleva avere figli, io ero quello che ha detto: ‘Avrò i tuoi figli’. Ho offerto la mia pancia, è stato un regalo, è ...

Paris - la figlia di Michael Jackson è stremata : “Stanca di tutto ciò” : La figlia di Michael Jackson, Paris, è stremata dopo una settimana di rumors e voci: “Sono stanca di tutto questo”. Nel frattempo il discusso documentario sul padre, “Leaving Neverland”, arriva in Italia Settimana convulsa quella vissuta da Paris, la figlia di Michael Jackson. La giovane è stata al centro di numerose voci, scaturite dopo l’uscita […] L'articolo Paris, la figlia di Michael Jackson è stremata: ...

Paris Jackson : madre e fidanzato - ecco chi è la figlia di Michael : Paris Jackson: madre e fidanzato, ecco chi è la figlia di Michael Il nome di Paris Jackson torna alla ribalta nelle ultime ore. La figlia del re del pop, oggi 19enne modella emergente avrebbe tentato di nuovo il suicidio. Un caso simile c’era già stato nel 2013. Ma chi è veramente la figlia di Micheal Jackson e cosa sappiamo di lei? ecco i particolari. Paris Jackson: le curiosità che non ti aspetti Bella e dannata verrebbe da ...

"Paris e Prince non sono figli di Michael Jackson" : la rivelazione dell'ex moglie : In seguito all'uscita del documentario su Michael Jackson , 'Leaving Neverland', la vita della pop star continua a destare scalpore . A fare una delle ultime rivelazioni choc è stata Debbie Rowe , ...

Paris Jackson : «Io - bullizzata senza tregua» : In GucciIn MoschinoIn GucciIn MoschinoIn DiorIn Stella McCartneyIn LongchampIn Elie SaabIn MoschinoIn ValentinoIn VersaceIn Calvin KleinIn MorrisonIn Stella McCartneyIn Zac PosenIn Andreas Kronthaler per Vivienne WestwoodIn Jenny PackhamIn MissoniIn DiorIn ZimmermannIn Calvin KleinIn Naeem KhanIn Yanina CoutureIn BalmainIn Jeremy ScottParis Jackson, 20 anni e un cognome importante/ingombrante che si porta dietro da una vita. Le sue ultime ...

Depressione - droga e violenza : l'adolescenza difficile di Paris Jackson : Secondo il sito Tmz Paris Jackson, figlia del cantante deceduto nel 2009, avrebbe tentato il suicidio. Il gesto sarebbe legato all'uscita negli Stati Uniti di 'Leaving Neverland', il documentario ...

Michael Jackson - la figlia Paris ha provato a suicidarsi : LaPresse, Paris Jackson, figlia ventenne di Michael Jackson, avrebbe tentato di togliersi la vita. La ragazza, ricoverata in un ospedale di Los Angeles, avrebbe provato a suicidarsi a causa...

Usa : Paris Jackson ricoverata in ospedale - ma la ragazza nega il tentativo di suicidio : La giovane figlia di Michael Jackson, Paris Jackson di 20 anni, ieri sabato 16 marzo, è stata improvvisamente ricoverata all'ospedale di Los Angeles. Secondo Tmz, che ha riportato la notizia, la ragazza sarebbe stata ricoverata per un presunto tentato suicidio causato dall'uscita del documentario Leaving Neverland, che avrebbe riportato alla luce le varie accuse di pedofilia che interessarono suo padre, scomparso nel 2009. Sembrerebbe, però, che ...

Paris Jackson smentisce di aver tentato di togliersi la vita per un documentario sul padre : Paris Jackson, figlia del mito Micheal Jackson, avrebbe tentato il suicidio. Questa è la notizia diffusa in rete nelle primissime ore della giornata di oggi, principalmente grazie alla testata "Tmz" che ha annunciato il tentato suicidio della bella Paris. Ma la ragazza non ci sta e oggi replica ai giornalisti su Twitter. La smentita di Paris all'ipotesi di suicidio Paris Jackson ha deciso di affrontare di petto il clamore mediatico scatenatosi ...

Paris Jackson - figlia di Michael - nega tentativo suicidio : "Bugiardi" - : Tmz aveva diffuso la notizia che la 21enne era ricoverata a Los Angeles dopo aver tentato di togliersi la vita. Secondo il sito, il presunto gesto legato agli effetti del documentario "Leaving ...